Не пугайтесь, в компьютерных сетях «Брестэнерго» произошёл сбой

Жителям города рекомендовано повременить с оплатой за электроэнергию.



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Сегодня с утра зашёл в свой интернет-банкинг и начал оплачивать жилищно - коммунальные услуги. Когда пришёл черёд перевести деньги за потребление электроэнергии, то очень удивился и немножко испугался. На экране выскочила цифра 156 рублей 45 копеек. Пришлось опять сбегать на лестничную площадку и сверить показания электросчётчика. Оказалось всё верно.



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Начал разбираться и тут увидел, что мне выставлена оплата, за весь период, начиная с марта 2018 года. Пришлось позвонить в расчётно-кассовый центр городских электрических сетей. Девушка на том конце провода выслушала мою жалобу и пояснила: «В компьютерных сетях произошёл сбой. Поэтому просим не вносить плату до понедельника-вторника будущей недели».