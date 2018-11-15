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Не пугайтесь, в компьютерных сетях «Брестэнерго» произошёл сбой
16.11.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Жителям города рекомендовано повременить с оплатой за электроэнергию.
Сегодня с утра зашёл в свой интернет-банкинг и начал оплачивать жилищно - коммунальные услуги. Когда пришёл черёд перевести деньги за потребление электроэнергии, то очень удивился и немножко испугался. На экране выскочила цифра 156 рублей 45 копеек. Пришлось опять сбегать на лестничную площадку и сверить показания электросчётчика. Оказалось всё верно.
Начал разбираться и тут увидел, что мне выставлена оплата, за весь период, начиная с марта 2018 года. Пришлось позвонить в расчётно-кассовый центр городских электрических сетей. Девушка на том конце провода выслушала мою жалобу и пояснила: «В компьютерных сетях произошёл сбой. Поэтому просим не вносить плату до понедельника-вторника будущей недели».
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Жителям города рекомендовано повременить с оплатой за электроэнергию. Сегодня с утра зашёл в свой интернет-банкинг и начал оплачивать жилищно - коммунальные...
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