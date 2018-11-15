В Кобрине на переходе водитель на «Опель-Вектра» сбил женщину

15.11.2018 в 20:00 часов в г.Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60667.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации: 28-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Опель-Вектра» двигался по крайней левой полосе ул.Дзержинского г. Кобрина по направлению от пер. Островлянского к ул. Дружбы, напротив д. №76 совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода, жительницу д.Рыбна Кобринского района, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60667.php

Читать полностью в источнике с фото:





В результате ДТП пешеход доставлена в «Кобринская центральная районная больница».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60667.php

Читать полностью в источнике с фото:





По факту ДТП проводится проверка.