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В результате ДТП с участием «Бурильно-крановой машины» травмирован ребёнок

16.11.2018 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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15.11.2018 г. в 11 часов 40 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 36-летний житель г. Малорита, управлял автомобилем «Додж-Караван» и двигался по ул.Ковельской в г.Бресте, в направлении от ул.Жукова к Варшавскому шоссе. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60666.php

В результате ДТП с участием «Бурильно-крановой машины» травмирован ребёнок

На необозначенном перекрестке с ул.Владавской, водитель, при совершении маневра обгона, допустил столкновение с «Бурильно-крановой машиной», под управлением 52-летнего жителя г.Бреста, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр левого поворота на ул.Владавскую. В результате ДТП пассажир автомобиля «Додж Караван», 2-летний сын водителя, получил травмы и был госпитализирован в УЗ "Брестская детская областная больница". Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60666.php

В результате ДТП с участием «Бурильно-крановой машины» травмирован ребёнок


Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. Уважаемые водители, помните, что самый безопасный вариант перевозки юных пассажиров – использование детских удерживающих устройств.

Малышей в возрасте до 5 лет нужно перевозить в автокреслах, соответствующих их весу и росту. Детей от 5 до 12 лет – с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности. Берегите наше будущее!

 
Теги: Брест
 
 
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15.11.2018 г. в 11 часов 40 минут в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 36-летний житель г. Малорита, управлял автомобилем...
 
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