Награждение коллективов и отдельных работников агропромышленного комплекса Городокского района

Решение коллегии управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского районного исполнительного комитета от 9 ноября 2018 г. № 35 о награждении коллективов и отдельных работников агропромышленного комплекса, достигших высоких показателей работы в 2018 г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома К.В. Лыхолат об итогах работы сельскохозяйственных организаций и отдельных работников агропромышленного комплекса в 2018 г. и рассмотрев результаты выполнения условий районного соревнования, а также в целях стимулирования достижения высоких производственных результатов сельскохозяйственными организациями и отдельными работниками, а также в связи с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома решила:

1. Не присуждать призовые места в связи с невыполнением условий районного соревнования среди сельскохозяйственных организаций в номинациях: производство яиц и мяса птицы, производство кормов;

в связи с невыполнением условий районного соревнования за достижение высоких показателей за 10 месяцев 2018 г. призовые места не устанавливаются в номинациях: среди операторов по выращиванию поросят с двухмесячного возраста; среди операторов по откорму свиней; среди птицеводов; среди комбайнеров в возрасте до 31 года, занятых на уборке зерновых и зернобобовых культур и достигших выработки за сезон не менее 1000 т; среди механизаторов в возрасте до 31 года, работающих на самоходных кормоуборочных комбайнах.

2. Признать победителями районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса в 2018 г.:

2.1. за достижение высоких показателей среди хозяйств по производству зерна и масляничных культур за 10 месяцев 2018 г.:

1 место — сельскохозяйственное унитарное предприятие «Северный» — директор Сергей Иванович Титов (получен валовой сбор зерна 7811 т или 100% к уровню прошлого года, достигнута урожайность зерновых 27,8 ц/га, при средней урожайности по району 26,5 ц/га).

2.2. за достижение высоких показателей среди хозяйств по производству молока за 10 месяцев:

1 место — филиал «Вировлянский» иностранного частного унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия «Детскосельский-Городок» — директор Вадим Иванович Толкач (валовое производство молока — 15,6 тыс. руб. (119,3% к уровню прошлого года), средний удой молока на корову составил 6546 кг.

2.3. за достижение высоких показателей среди хозяйств, добившихся наивысших результатов по производству продукции выращивания к уровню прошлого года, среднесуточных привесов за 10 месяцев 2018 г:

1 место — СХУП «Северный» — директор Сергей Иванович Титов (производство продукции выращивания КРС — 419,2 т или 104%, среднесуточный привес — 605 г (+23 г к уровню прошлого года).

2.4. среди работников сельскохозяйственного производства по категориям за достижение высоких результатов:

2.4.1. среди комбайнеров, занятых на уборке зерновых и зернобобовых культур и достигших выработки за сезон не менее 1000 т:

1 место — Владимир Владимирович Макаренко, комбайнер СХУП «Северный», который на комбайне КЗС-1218 намолотил 1191 т зерна.

2.4.2. среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, обеспечивших максимальные объемы перевозки зерна без потерь:

1 место — Андрей Владимирович Санников, водитель СХУП «Северный», который на автомашине с прицепом МАЗ-457043 общей грузоподъемностью 4,5 т перевез 841 т зерна;

2 место — Михаил Иванович Черняков, водитель открытого акционерного общества «Птицефабрика Городок», который на автомашине с прицепом МАЗ-555142 грузоподъемностью 10 т перевез 1357 т зерна;

3 место — Александр Александрович Пресняков, водитель ОАО «Птицефабрика Городок», который на автомашине МАЗ-555142 с прицепом МАЗ-857100 грузоподъемностью 20 т перевез 1992 т зерна.

2.4.3. среди трактористов-машинистов, занятых на вспашке почвы (вспашка почвы под озимые и подъем зяби), достигших наивысшей выработки:

1 место — Николай Николаевич Чухнов, тракторист-машинист СХУП «Северный», который на тракторе Белорус-3522 с плугами ППО-8-45 вспахал 1645 га;

2 место — Андрей Алексеевич Сидоренко, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-3022 с плугами ППО-8-40 вспахал 1180 га;

3 место — Дмитрий Владимирович Никонов, тракторист-машинист коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Свердлова, который на тракторе МТЗ-3022 с плугами ППО-7-40 вспахал 1059 га.

2.4.4. среди трактористов-машинистов, занятых на посеве озимых зерновых и крестоцветных культур, достигших наивысших результатов:

1 место — Николай Алексеевич Терентьев, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», который на тракторе МТЗ-2822 сеялкой АПП-6Д посеял 1105 га;

2 место — Александр Сергеевич Казаков, тракторист-машинист СХУП «Северный», который на тракторе Белорус-3522 сеялкой АПП-6Д посеял 1062 га;

3 место — Иван Александрович Марченко, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-3022 сеялкой АПП-6Д посеял 886 га.

2.4.5. среди трактористов-машинистов, работающих на самоходных кормоуборочных комбайнах, заготовивших наибольшее количество тонн зеленой массы:

1 место — Алексей Петрович Чибисов, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на комбайне «Джон-Дир»-7480 заготовил 28730 т зеленой массы;

2 место — Александр Александрович Глушаков, тракторист-машинист СХУП «Северный», который на комбайне «КВК-800» заготовил 19930 т зеленой массы;

3 место — Руслан Васильевич Кухарев, тракторист-машинист СХУП «Северный», который на комбайне КВК-800 заготовил 17497 т зеленной массы.

2.4.6. среди трактористов-машинистов и водителей, занятых на отвозке зеленой массы и достигших наибольшей выработки за сезон:

1 место — Денис Алексеевич Шурмелёв, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-1221 с прицепом 36,75 куб. м перевез 5941 т зеленной массы;

2 место — Александр Николаевич Товпенец, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-1221 с прицепом 45 куб. м перевез 6702 т зеленной массы.

2.4.7. среди трактористов-машинистов, занятых на прессовании сена, и заготовивших наибольшее количество тонн сена:

1 место — Николай Александрович Клименко, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», которым запрессовано 457 т сена;

2 место — Виталий Васильевич Власов, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», которым запрессовано 226 т сена.

2.4.8. среди трактористов-машинистов, занятых на косьбе трав, обеспечивших наивысшую выработку за сезон:

1 место — Андрей Николаевич Янченко, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», которым косилкой КПР-9 скошено 3670 га;

2 место — Александр Викторович Трубский, тракторист-машинист СХУП «Северный», которым косилкой МТЗ-1221КДН-2,7 скошено 610 га.

2.4.9. среди операторов машинного доения, добившихся наивысших результатов по производству молока и надоям от коровы, обеспечивших рост данных показателей к уровню прошлого года:

1 место — Светлана Викторовна Лукьянова, оператор машинного доения СХУП «Северный»;

2 место — Ирина Викторовна Иванова, оператор машинного доения филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок».

2.4.10. среди операторов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, получивших наивысшие среднесуточные и валовые привесы молодняка КРС, обеспечивших рост данных показателей к уровню прошлого года:

1 место — Валентина Ивановна Амосова, оператор, выращивая КРС СХУП «Северный», среднесуточный привес 822 г;

2 место — Наталья Владимировна Мазурова, оператор по откорму КРС филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», среднесуточный привес 753 г.

2.4.11. среди операторов по уходу за свиноматками и выращиванию поросят до двухмесячного возраста, получивших наибольший выход поросят при отъеме на один опорос и обеспечивших рост данных показателей к уровню прошлого года:

1 место — Елена Ивановна Волынец, оператор по обслуживанию свиноматок с поросятами производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат хлебопродуктов свиноводческий комплекс «Северный», получено поросят 9,4 голов на один опорос при отъеме.

2.4.12. среди операторов птицефабрики, получивших наивысшую яйценоскость от курицы-несушки и обеспечивших ее рост к уровню прошлого года:

1 место — Светлана Петровна Селицкая, Татьяна Занильевна Стрельцова, операторы ОАО «Птицефабрика Городок», продуктивность кур-несушек 264 штук (116,3% к уровню прошлого года).

2.4.13. среди работников по искусственному осеменению скота, обеспечивших самый высокий выход телят на 100 коров и телок, в том числе на 100 коров, и выполнение задания по искусственному осеменению скота:

1 место — Ирина Фёдоровна Краюшко, оператор по искусственному осеменению скота КУСХП им. Свердлова, выход телят на 100 коров и телок 78 голов, на 100 коров — 69 голов.

2.4.14. среди бригадиров животноводческих ферм, достигших наивысшей продуктивности скота (удой на корову, среднесуточные привесы) и роста объемов производства к уровню прошлого года:

1 место — Александр Андреевич Иванов, бригадир животноводческой фермы «Володарка», средний удой молока от коровы 4744 кг, среднесуточный привес КРС 521 г.

2.4.15. среди специалистов сельскохозяйственных организаций, достигших лучших производственных показателей по отраслям, проявивших творческую инициативу и обеспечивших высокую эффективность труда:

Виктор Иванович Комаров, главный инженер КУСХП им. Свердлова;

Алеся Леонидовна Кулешова, главный агроном ОАО «Птицефабрика Городок»;

Алла Петровна Якимова, главный бухгалтер СХУП «Северный»;

Светлана Александровна Ивановская, экономист ОАО «Птицефабрика Городок»;

Наталья Николаевна Милевская, заместитель директора по производству СХУП «Северный»;

Татьяна Ивановна Мерещенко, ветеринарный врач ГЛПУ «Городокская райветстанция».

2.5. среди молодых работников в возрасте до 31 года сельскохозяйственного производства по категориям за достижение высоких результатов:

2.5.1. среди водителей транспортных средств до 31 года, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов, обеспечивших максимальные объемы перевозки зерна без потерь:

1 место — Сергей Викторович Савельев, водитель СХУП «Северный», который на автомашине с прицепом МАЗ-551605 общей грузоподъемностью 20 т перевез 1495 т зерна;

2 место — Андрей Николаевич Янченко, водитель филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на автомашине с прицепом МАЗ-856102 общей грузоподъемностью 20 т перевез 943 т зерна;

3 место — Александр Владимирович Демьяненко, водитель филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на автомашине с прицепом МАЗ-551605 общей грузоподъемностью 20 т перевез 605 т зерна.

2.5.2. среди трактористов-машинистов в возрасте до 31 года, занятых на вспашке почвы (вспашка почвы под озимые и подъем зяби), достигших наивысшей выработки:

1 место — Андрей Олегович Ращупкин, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», который на тракторе К-744 с плугами ППО-9-45 вспахал 1430 га;

2 место — Анатолий Владимирович Коваленко, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», который на тракторе К-744 с плугами ППО-9-45 вспахал 1298 га;

3 место — Иван Васильевич Сидоров, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-3022 с плугами ППО-8-40 вспахал 416 га.

2.5.3. среди трактористов-машинистов в возрасте до 31 года, занятых на посеве озимых зерновых и крестоцветных культур, достигших наивысших результатов:

1 место — Дмитрий Александрович Шаповалов, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», который на тракторе МТЗ-1221 сеялкой СЗТМ-4Н посеял 880 га.

2.5.4. среди трактористов-машинистов и водителей до 31 года, занятых на отвозке зеленой массы и достигших наибольшей выработки за сезон:

1 место — Андрей Николаевич Янченко, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе Fendt 936 с прицепом 60 куб. м перевез 5390 т зеленной массы;

2 место — Игорь Сергеевич Крицкий, тракторист-машинист СХУП «Северный», который на тракторе Белорус-3522 с прицепом 45 куб. м. перевез 3668 т зеленой массы;

3 место — Алексей Викторович Семёнов, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», который на тракторе МТЗ-1221 с прицепом 45 куб. м перевез 3597 т зеленной массы.

2.5.5. среди трактористов-машинистов до 31 года, занятых на прессовании сена и заготовивших наибольшее количество тонн сена:

1 место — Дмитрий Александрович Шаповалов, тракторист-машинист ОАО «Птицефабрика Городок», которым запрессовано 308 т сена.

2.5.6. среди трактористов-машинистов до 31 года, занятых на косьбе трав, обеспечивших наивысшую выработку за сезон:

1 место — Алексей Николаевич Логинов, тракторист-машинист КУСХП им. Свердлова, которым косилкой МТЗ-920 АС-01 скошено 595 га;

2 место — Денис Алексеевич Шурмелёв, тракторист-машинист филиала «Вировлянский» ИЧУСПП «Детскосельский-Городок», которым косилкой МТЗ-1221 Диско-3050 скошено 462 га.

3. Наградить Почетными грамотами районного исполнительного комитета и денежными премиями победителей районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии АПК в 2018 г., занявших первые места.

4. Наградить Почетными грамотами управления по сельскому хозяйству и продовольствию и денежной премией победителей районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии АПК в 2018 г., занявших вторые и третьи места.

Заместитель начальника райсельхозпрода К.В. Лыхолат.



