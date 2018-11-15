День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Этот день объединяет всех тех, кто живет и трудится на земле: животноводов, земледельцев и механизаторов, специалистов и работников, обслуживающие село организации, предприятия, оказывающие шефскую помощь, работников перерабатывающих организаций. Несмотря на непростые условия, в которых сегодня находится аграрный сектор, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия, стойкости, верности и преданности своему делу. Выражаем уверенность, что благодаря настойчивости, умению не бояться сложностей, вере в свои силы и неравнодушию к судьбе родного края, аграрии Городокщины продолжат работу по обеспечению продовольственной безопасности региона, развитию отрасли и повышению благосостояния наших людей.

Искренние слова признательности мы выражаем всем руководителям, специалистам, работникам хозяйств и служб района, ветеранам отрасли и молодежи за ваш каждодневный нелегкий труд, преданность городокской земле и верность высокому призванию сельского труженика.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть будет урожайной ваша трудовая нива, а успех всегда сопутствует в решении стоящих перед вами задач на благо и развитие родного края!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районное объединение профсоюзов

Дорогие жители района!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Сельский труд почетен, но невероятно сложен, требует от человека полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу. Слова благодарности вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный труд, за профессионализм, самоотдачу и преданность общему делу. Пусть ваше усердие, терпение и мастерство и в дальнейшем способствуют улучшению благосостояния людей, обеспечению продовольственной безопасности страны и повышению престижа агрария.

Желаю всем вам крепкого здоровья, душевного тепла, достатка, благоприятных погодных условий и богатого урожая!

Виктор МИРОШ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.



