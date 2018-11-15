Реальные денежные доходы в январе-сентябре выросли на 7,8%

Реальные денежные доходы - это доходы, скорректированные на потребительские цены на товары и услуги. Когда их считают, вычитают налоги, сборы и взносы.

В январе – сентябре 2018 года реальные доходы выросли на 7,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В общем объеме денежных доходов занимают:

оплата труда - 64,1%,

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%,

доходы от предпринимательской и иной деятельности – 8%,

доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.