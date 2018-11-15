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Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка: водитель был трезв

16.11.2018 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка: водитель был трезв
БЕЛТА

Водитель автобуса вез детей из школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса пятилетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА

В результате ДТП ребенок скончался на месте. 

Водитель, у которого 39 лет водительского стажа, не смог объяснить, как именно произошла авария. Перед выездом он прошел медицинское освидетельствование и инструктаж. Документы на автобус в порядке, транспорт прошел плановый техосмотр. 

По факту ДТП проводится проверка. 

Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка: водитель был трезв
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Теги: Витебск
 
 
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