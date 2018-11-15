|
Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка: водитель был трезв
16.11.2018 09:22 — Разное | Аргументы и факты
Водитель автобуса вез детей из школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса пятилетнего мальчика, сообщает
В результате ДТП ребенок скончался на месте.
Водитель, у которого 39 лет водительского стажа, не смог объяснить, как именно произошла авария. Перед выездом он прошел медицинское освидетельствование и инструктаж. Документы на автобус в порядке, транспорт прошел плановый техосмотр.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 14 ноября около 16:00 в деревне Заборье Чашникского района.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)