Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего ребенка: водитель был трезв

Водитель автобуса вез детей из школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса пятилетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА.

В результате ДТП ребенок скончался на месте.

Водитель, у которого 39 лет водительского стажа, не смог объяснить, как именно произошла авария. Перед выездом он прошел медицинское освидетельствование и инструктаж. Документы на автобус в порядке, транспорт прошел плановый техосмотр.