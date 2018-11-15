ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый «Кофе Саунд» в Мозыре. Открытие 17 ноября. Среди первых 100 посетителей розыгрыш портативной колонки.

16.11.2018 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A
Сеть кофеен «Кофе Саунд» работает практически по всей Беларуси и уже во второй раз будем радовать в день открытия в г. Мозырь.

Распахнет двери для гостей новая кофейня 17 ноября.





«Кофе Саунд» с посадочными местами разместится по адресу Б. Юности, 37 А. Бариста сети проходили двухнедельное обучение в г. Минске, стажировались и только после этого допустились к работе, ведь для компании очень важно качество продукта, который они предлагают.
В день открытия новой жодинской кофейни ее сотрудники пообещали первым посетителям массу сюрпризов. С самого утра будут проходить разнообразные акции с очень приятным нюансом, который объединяет их все: два рубля - единая цена на обозначенные напитки будет актуально на протяжении практически всего рабочего дня.

Кроме того для первых ста посетителей подготовлен розыгрыш портативной колонки.

Насладитесь уютом, вкуснейшим кофе и мотивирующим предсказанием, получите заряд хорошего настроения и бодрости в «Кофе Саунд» по будням с 8:00 до 23:00, в выходные с 9:00 до 23:00

Новый «Кофе Саунд» в Мозыре. Открытие 17 ноября. Среди первых 100 посетителей розыгрыш портативной колонки.


Компания «Кофе Саунд» активно развивается: по всей Беларуси уже более 40 кофеен! На данный момент еще есть города, где есть возможность стать первым владельцем самого быстроразвивающегося бренда в стране.

Начать действовать можно уже сегодня, отправив заявку на получение подробной информации о данном предложении на сайте франчайзера coffeesound.by А также по телефону: +375 29 620 82 88



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть кофеен «Кофе Саунд» работает практически по всей Беларуси и уже во второй раз будем радовать в день открытия в г. Мозырь. Распахнет двери для гостей новая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двухлетний ребенок пострадал в аварии с буровой машиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика