Новый «Кофе Саунд» в Мозыре. Открытие 17 ноября. Среди первых 100 посетителей розыгрыш портативной колонки.

Сеть кофеен «Кофе Саунд» работает практически по всей Беларуси и уже во второй раз будем радовать в день открытия в г. Мозырь.«Кофе Саунд» с посадочными местами разместится по адресу Б. Юности, 37 А. Бариста сети проходили двухнедельное обучение в г. Минске , стажировались и только после этого допустились к работе, ведь для компании очень важно качество продукта, который они предлагают.В день открытия новой жодинской кофейни ее сотрудники пообещали первым посетителям массу сюрпризов. С самого утра будут проходить разнообразные акции с очень приятным нюансом, который объединяет их все: два рубля - единая цена на обозначенные напитки будет актуально на протяжении практически всего рабочего дня.Насладитесь уютом, вкуснейшим кофе и мотивирующим предсказанием, получите заряд хорошего настроения и бодрости в «Кофе Саунд» по будням с 8:00 до 23:00, в выходные с 9:00 до 23:00





Компания «Кофе Саунд» активно развивается: по всей Беларуси уже более 40 кофеен! На данный момент еще есть города, где есть возможность стать первым владельцем самого быстроразвивающегося бренда в стране.