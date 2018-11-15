Молодые аграрии Кировщины продолжают трудовые традиции





Приятно видеть, когда молодые задают тон в работе другим и при этом добиваются успехов. Это значит, что растет достойная смена старшему поколению. Такие слова можно смело сказать о молодежи, которая трудится в агропромышленном комплексе района. Молодые механизаторы знают, какая ответственность возлагается на них, и всеми силами стараются не снижать планку, установленную более опытными коллегами. Весенне-полевые работы, горячая пора уборочной кампании, кормозаготовка и сев озимых культур — во всем принимала участие молодежь и везде достойно себя проявила.

Во время весенне-полевых работ на вспашке почвы отличные результаты показал тракторист-машинист КСУП «Красный боец» Алексей Масюкович, на подготовке почвы не было равных Антону Трушкину из СПК «Бересневский», мастерски справлялся с погрузкой органических удобрений Виктор Калиновский. Сергей Михнев из КСУП «Жиличи» стал лидером на вывозке и внесении органических удобрений, а на внесении минеральных удобрений — Дмитрий Комар из РАПТЗ.

Во время сева озимых культур и подъема зяби снова лучшие результаты в работе продемонстрировал Алексей Масюкович из КСУП «Красный боец», на уборке соломы с полей лидировал Николай Кукушкин из ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского», его коллега Андрей Дрозд мастерски занимался подготовкой почвы. Дмитрий Волос из «Барчицы-агро» показал лучший результат на уходе за посевами и внесении глифосатсодержащих препаратов, на севе кукурузы лидировал Андрей Новик из КСУП «Красный боец», на севе сахарной свеклы — Сергей Михолап из ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского». Кирилл Гамалин из РАПТС отлично сработал на внесении минеральных удобрений, на погрузке органических удобрений — Василий Герасимович из этого же хозяйства. На подъе-

ме зяби отличился Степан Голочев из КСУП «Красный боец». С заготовкой кормов среди молодых водителей лучше всех справился Юрий Казаков из ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского».

Во время уборочной кампании лидером был признан молодежный экипаж комбайнеров из ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» в составе Юрия Асташова и Александра Кравцова. Парни также заняли третье место в областном соревновании среди молодежных экипажей. И, несмотря на то, что это была их первая совместная уборочная компания, молодые механизаторы сработались сразу — одни из первых в районе успешно преодолели рубеж в 1 тыс. т намолоченного зерна и лидировали на протяжении всего периода жатвы. Лучшим водителем, занятым на отвозке зерна среди молодежи был Денис Сакабицкий из «Рассвета».

Парни в очередной раз доказали, что молодо — не зелено, и даже не имея за плечами многолетнего опыта, но проявляя при этом старательность и усердие, можно достичь значительных успехов, а иногда, благодаря молодежному задору и энергии, и вовсе опередить старших коллег-хлеборобов. А если возникают трудности, опытные механизаторы охотно помогут и подскажут, ведь понимают, что воспитывают и обучают достойную смену, которой предстоит растить и убирать хлеб, быть опорой животноводческой отрасли.