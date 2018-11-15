|
Земельный участок: продать – через 8 лет
16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
– Нам предоставили земельный участок как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Планировали строиться, но теперь планы изменились. Можем ли мы его продать?
Марина А., г. Жлобин.
Разъясняет заведующий нотариальной конторой № 1 Жлобинского района Светлана Александровна ТКАЧЁВА.
– Согласно статье 51-1 Кодекса Республики Беларусь о земле, не допускается отчуждение земельных участков, предоставленных гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведённых на них жилых домов, объектов недвижимости до истечения 8 лет со дня государственной регистрации таких домов. За исключением отчуждения местным исполнительным комитетам при условии полного погашения льготного кредита на строительство, если такой кредит привлекался. А вот отчуждение гражданами незавершённых законсервированных строений, расположенных на земельных участках, предоставленных им как состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, не допускается. За исключением отчуждения местным исполнительным комитетам при условии полного погашения льготного кредита на строительство.
При отказе местного исполнительного комитета от приобретения указанных земельных участков и объектов недвижимости, отчуждаемых до истечения 8 лет со дня государственной регистрации, незавершённых законсервированных строений, отчуждение указанного недвижимого имущества осуществляется с разрешения этого исполнительного комитета в исключительных случаях: направление на работу в другую местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности и другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества.
Более подробная информация – при обращении в нотариальную контору № 1
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
– Нам предоставили земельный участок как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Планировали строиться, но теперь планы изменились. Можем ли мы его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)