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Земельный участок: продать – через 8 лет

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Земельный участок: продать – через 8 лет

– Нам предоставили земельный участок как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Планировали строиться, но теперь планы изменились. Можем ли мы его продать?

Марина А., г. Жлобин.

Разъясняет заведующий нотариальной конторой № 1 Жлобинского района Светлана Александровна ТКАЧЁВА.

– Согласно статье 51-1 Кодекса Республики Беларусь о земле, не допускается отчуждение земельных участков, предоставленных гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведённых на них жилых домов, объектов недвижимости до истечения 8 лет со дня государственной регистрации таких домов. За исключением отчуждения местным исполнительным комитетам при условии полного погашения льготного кредита на строительство, если такой кредит привлекался. А вот отчуждение гражданами незавершённых законсервированных строений, расположенных на земельных участках, предоставленных им как состоящим на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, не допускается. За исключением отчуждения местным исполнительным комитетам при условии полного погашения льготного кредита на строительство.

При отказе местного исполнительного комитета от приобретения указанных земельных участков и объектов недвижимости, отчуждаемых до истечения 8 лет со дня государственной регистрации, незавершённых законсервированных строений, отчуждение указанного недвижимого имущества осуществляется с разрешения этого исполнительного комитета в исключительных случаях: направление на работу в другую местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности и другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества.

Более подробная информация – при обращении в нотариальную контору № 1

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– Нам предоставили земельный участок как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Планировали строиться, но теперь планы изменились. Можем ли мы его...
 
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