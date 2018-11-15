ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожары в Калифорнии называют самыми смертоносными за 100 лет

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Пожары в Калифорнии называют самыми смертоносными за 100 лет

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек, сообщили власти штата. Пропавшими без вести числятся 130 местных жителей. Огонь распространяется так быстро, что люди едва успевают уйти из своих домов.

Эксперты уже назвали пожары в Калифорнии самыми смертоносными за последнее столетие. Для современной эпохи они определенно будут самыми смертоносными в истории Соединенных Штатов Америки, пишет Associated Press со ссылкой на профессора университета Айдахо и эксперта в области пожарной науки Кристала Колдена.

Наибольшее число жертв — в районе крупнейшего пожара, который бушует на севере штата примерно в 150 км от его столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 кв. км, и пока пламя удалось локализовать лишь на 25%.

По словам профессора, подобного рода масштабный пожар случился в 1918 году, тогда он унес жизни более тысячи человек.

На данный момент пламя охватило 55 000 гектаров. Пожарные смогли воспользоваться утихшим ветром и прокопать траншеи, чтобы ограничить распространение огня. Но большая часть возгораний расположена в труднодоступной местности. В нескольких округах штата объявлен режим чрезвычайного положения.

Огненная стихия, которая обрушилась на Калифорнию, не пощадила дома и голливудских звезд. Лесные пожары оставили без дома шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга. Помимо этого огонь не пощадил виллу американского рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян. 

На помощь пожарным спешат дожди. Циклон должен прийти в Калифорнию через неделю. Но в экстренных службах опасаются, что обильные осадки спровоцируют подтопления.

В сеть попало видео, на котором американская семья бежит из города Парадайз (в переводе — Рай), охваченного лесными пожарами. Видео на своей странице в соцсети  жительница Парадайз Бринн Пэррот Чатфилд.

Напомним, в некоторых европейских странах также наблюдаются природные аномалии. В солнечной Испании после того, как столбик термометра не опускался ниже 25 градусов тепла, выпал снег. В Чехии наблюдаются мощные порывы ветра, которые вносят коррективы в работу общественного транспорта. Местами порывы достигали 110 километров в час, по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как шторм. Три четверти территории Венеции оказались под водой из-за сильнейшего за последние 10 лет наводнения, которое спровоцировали сильные порывы ветра, ливни и приливы. Непогода последних дней коснулась и других итальянских городов. Высший уровень метеорологической опасности зафиксирован в пяти северных регионах страны: Лигурии, Лoмбардии, Трeнтино-Альтo-Адиджe, Вeнето и Фриули-Вeнеция-Джулии. Ранее сильнейшее наводнение обрушилось на испанский остров Майорка: восемь человек погибли, еще несколько пропали без вести. 

Источник: sb.by


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек, сообщили власти штата. Пропавшими без вести числятся 130 местных жителей. Огонь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика