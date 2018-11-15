Пожары в Калифорнии называют самыми смертоносными за 100 лет

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 59 человек, сообщили власти штата. Пропавшими без вести числятся 130 местных жителей. Огонь распространяется так быстро, что люди едва успевают уйти из своих домов.

Эксперты уже назвали пожары в Калифорнии самыми смертоносными за последнее столетие. Для современной эпохи они определенно будут самыми смертоносными в истории Соединенных Штатов Америки, пишет Associated Press со ссылкой на профессора университета Айдахо и эксперта в области пожарной науки Кристала Колдена.

Наибольшее число жертв — в районе крупнейшего пожара, который бушует на севере штата примерно в 150 км от его столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 кв. км, и пока пламя удалось локализовать лишь на 25%.

По словам профессора, подобного рода масштабный пожар случился в 1918 году, тогда он унес жизни более тысячи человек.

На данный момент пламя охватило 55 000 гектаров. Пожарные смогли воспользоваться утихшим ветром и прокопать траншеи, чтобы ограничить распространение огня. Но большая часть возгораний расположена в труднодоступной местности. В нескольких округах штата объявлен режим чрезвычайного положения.

Огненная стихия, которая обрушилась на Калифорнию, не пощадила дома и голливудских звезд. Лесные пожары оставили без дома шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга. Помимо этого огонь не пощадил виллу американского рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян.

На помощь пожарным спешат дожди. Циклон должен прийти в Калифорнию через неделю. Но в экстренных службах опасаются, что обильные осадки спровоцируют подтопления.

В сеть попало видео, на котором американская семья бежит из города Парадайз (в переводе — Рай), охваченного лесными пожарами. Видео на своей странице в соцсети жительница Парадайз Бринн Пэррот Чатфилд.

Напомним, в некоторых европейских странах также наблюдаются природные аномалии. В солнечной Испании после того, как столбик термометра не опускался ниже 25 градусов тепла, выпал снег. В Чехии наблюдаются мощные порывы ветра, которые вносят коррективы в работу общественного транспорта. Местами порывы достигали 110 километров в час, по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как шторм. Три четверти территории Венеции оказались под водой из-за сильнейшего за последние 10 лет наводнения, которое спровоцировали сильные порывы ветра, ливни и приливы. Непогода последних дней коснулась и других итальянских городов. Высший уровень метеорологической опасности зафиксирован в пяти северных регионах страны: Лигурии, Лoмбардии, Трeнтино-Альтo-Адиджe, Вeнето и Фриули-Вeнеция-Джулии. Ранее сильнейшее наводнение обрушилось на испанский остров Майорка: восемь человек погибли, еще несколько пропали без вести.

Источник: sb.by





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