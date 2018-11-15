Дайверы сняли на видео загадочного многометрового червя

Необычное видео сняли возле вулканического острова Уайт-Айленд, Новая Зеландия. Многометровый червь живой и двигается.

Ныряльщики Стив Хетуэй и Эндрю Баттл не растерялись, встретив монстра. Они сразу же потрогали его и сняли на видео. Известно, что съемка сделана 25 октября 2018 года, а длина монстра - около восьми метров.

Ихтиологи заявили, что это вряд ли один организм, скорее всего - колония существ, называемых огнетелками или пиросомами. Но видео все же удивило и их, размер этой морской агломерации выше среднего, можно даже сказать, значительно выше.

Источник: БЕЛТА.

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