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Дайверы сняли на видео загадочного многометрового червя

16.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Дайверы сняли на видео загадочного многометрового червя

Необычное видео сняли возле вулканического острова Уайт-Айленд, Новая Зеландия. Многометровый червь живой и двигается.

Ныряльщики Стив Хетуэй и Эндрю Баттл не растерялись, встретив монстра. Они сразу же потрогали его и сняли на видео. Известно, что съемка сделана 25 октября 2018 года, а длина монстра - около восьми метров.

Ихтиологи заявили, что это вряд ли один организм, скорее всего - колония существ, называемых огнетелками или пиросомами. Но видео все же удивило и их, размер этой морской агломерации выше среднего, можно даже сказать, значительно выше.

Источник: БЕЛТА.

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Необычное видео сняли возле вулканического острова Уайт-Айленд, Новая Зеландия. Многометровый червь живой и двигается. Ныряльщики Стив Хетуэй и Эндрю...
 
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