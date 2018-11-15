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Двухлетний ребенок пострадал в аварии с буровой машиной

16.11.2018 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Двухлетний ребенок пострадал в аварии с буровой машиной
Фото из открытых источников

ДТП произошло 15 ноября около 11:40 на улице Ковельской областного центра.

Автомобиль «Додж-Караван» двигался в сторону Варшавского шоссе.  Во время обгона на перекрестке он врезался в трактор, на которым была установлена буровая установка. За рулем трактора был 52-летний брестчанин. В этом время он как раз решил повернуть налево. В результате ранения получил 2-летний мальчик, сын водителя «Доджа». Ребенка доставили в детскую областную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

 

 
 
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По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.
 
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