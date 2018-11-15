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Шуневич: в настоящее время изменение антинаркотического законодательства не требуется
16.11.2018 10:36 — Разное | Ежедневник
Министерство внутренних дел (МВД) Республики Беларусь считает, что смягчение антинаркотического законодательства в Беларуси нецелесообразно.
Об этом заявил 15 ноября главой МВД РБ Игорь Шуневич на четвертом межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, которое прошло в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство внутренних дел на комплексной основе оценивает все вызовы, риски и угрозы, связанные с наркоситуацией в стране. Мы можем констатировать, что в настоящее время изменение уголовного законодательства по нашему мнению не требуется», – заявил руководитель ведомства.
По словам министра, в последнее время в стране идет устойчивое снижение количества накропреступлений, однако растет число правонарушений, совершаемых в составе организованных преступных групп. В общей сложности с начала нынешнего года белорусскими правоохранителями было выявлено свыше 4000 наркопреступлений.
В свою очередь Министр здравоохранения Валерий Малашко отметил, что одной из важных тем сегодняшнего мероприятия является решение вопроса латентной наркомании. Для эффективной работы с этой категорией зависимых планируется выработать механизмы, которые дадут людям возможность обращаться за медицинской помощью по лечению и реабилитации без опасения наступления негативных последствий.
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Министерство внутренних дел (МВД) Республики Беларусь считает, что смягчение антинаркотического законодательства в Беларуси нецелесообразно.
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