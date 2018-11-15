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Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

16.11.2018 10:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на открытии выставки «Латвии – 100. История, искусство, традиции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

В Национальном художественном музее представлено более 200 экспонатов, которые знакомят с богатой историей и самобытным творчеством латвийского народа. На открытие выставки приехал и первый после восстановления независимости президент Латвии.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:
У Латвии с Беларусью, с нашей точки зрения, самые-самые тесные взаимоотношения. Ни с одной другой страной у нас не было столько визитов, встреч. Кстати, я, как бывший президент, свой праздник отмечаю за пределами Латвии только в Беларуси.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

Арнис Радиньш, директор Национального музея истории Латвии:
Такая идея никогда не была реализована в Латвии. Это первый раз, когда мы сделали эту совокупность вещей. Это первый раз, когда мы с вами видим все это. Приятно удивлён, что вместе все это хорошо смотрится.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

В 2017 году Беларусь и Латвия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За этот период страны собрали богатый багаж успешно реализованных проектов.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее


Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее
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Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на...
 
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