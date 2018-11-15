|
Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее
Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на открытии выставки «Латвии – 100. История, искусство, традиции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном художественном музее представлено более 200 экспонатов, которые знакомят с богатой историей и самобытным творчеством латвийского народа. На открытие выставки приехал и первый после восстановления независимости президент Латвии.
Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:
Арнис Радиньш, директор Национального музея истории Латвии:
В 2017 году Беларусь и Латвия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За этот период страны собрали богатый багаж успешно реализованных проектов.
Новости по теме
«Прожжённый пират. И, всё-таки, любовь его убила». Художники Шаппо – о новой выставке и почему растят бороды
Эйфелева башня, пингвины, рояль – и всё из шоколада. Показываем экспонаты необычной выставки в Минске
Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2018» открывается в Минске: какую продукцию представят на форуме
‡агрузка...
Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее
В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум
Золотые голоса Беларуси. Мужской хор «Всехсвятский» отмечает пятилетний юбилей
Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?
Новости экономики за 15.11.2018
МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%
Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро
ГАИ поможет коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее
Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)