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Власти снова будут регулировать цены на услуги бань
Власти снова будут регулировать цены на услуги бань общего пользования и
Изменения коснутся бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами.
При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.
Облисполкомам нужно до 1 декабря принять меры по реализации настоящего
К примеру, в Минске цены на посещение бань второго разряда (двухчасовой сеанс) начинаются с 8 рублей.
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В 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.
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