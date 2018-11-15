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Власти снова будут регулировать цены на услуги бань

16.11.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
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Власти снова будут регулировать цены на услуги бань общего пользования и
душевых. Это предусмотрено постановлением Совмина от 14 ноября № 818. Напомним, в 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Изменения коснутся бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами.

При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.

Облисполкомам нужно до 1 декабря принять меры по реализации настоящего
постановления.

К примеру, в Минске цены на посещение бань второго разряда (двухчасовой сеанс) начинаются с 8 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.
 
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