Власти снова будут регулировать цены на услуги бань общего пользования и

душевых. Это предусмотрено постановлением Совмина от 14 ноября № 818. Напомним, в 2016 году бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование. Поэтому в общественных банях выросли цены.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Изменения коснутся бань и душевых, которые находятся в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, перечень которых определяется облисполкомами.

При этом не будут регулировать цены на услуги бань первого и высшего разрядов.

Облисполкомам нужно до 1 декабря принять меры по реализации настоящего

постановления.

К примеру, в Минске цены на посещение бань второго разряда (двухчасовой сеанс) начинаются с 8 рублей.