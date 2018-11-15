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"Неман" прервал победную серию "Шахтера" в чемпионате Беларуси по хоккею

16.11.2018 10:45 — Разное | Tut.by  
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Центральный матч очередного тура хоккейной экстралиги чемпионата Беларуси прошел 15 ноября в Гродно, где «Неман» прервал 4-матчевую победную серию солигорского «Шахтера».


Фото: ХК «Неман» Гродно

У «Немана», накануне прервавшего свою 8-матчевую победную серию, мотивация зашкаливала, горняки же, похоже, за день до этого слишком много сил оставили в напряженном поединке с «Юностью», где сумели одолеть лидера чемпионата.

«Неман» — «Шахтер» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

15 ноября. Гродно. Ледовый дворец. 955 зрителей.

Судьи: В. Пляц, А. Шрубок, В. Гоцуля, В.Зинченко.

«Неман»: Трус; Крыскин — Гришанов, Елисеенко — Ремезов (капитан) — Кислый; Шуба — Дерлюк, Малиновский — Попов — Левша; Лебедев — Петров, Буяк — Смуров — С. Малявко; Козячий — Савинов — Орлов; Молотков.

«Шахтер»: Малютин (Городецкий, 44.35); В. Сушко (капитан) — Достанко, Демков — А. Усенко — Горбунов; Шелег — Борисов, Артемов — Туркин — Камбович; Станкевич — Рак, Рядченко — Бовбель — Оксентюк; Андрущенко — Карабанов — Дадонов; И. Сушко, А.Буйницкий.

Шайбы: 1:0 — Савинов (Дерлюк, Левша, 5.14), 2:0 — Смуров (С.Малявко, Крыскин, 26.14), 3:0 — Гришанов (Савинов, Крыскин, 26.35), 3:1 — Оксентюк (И.Сушко, 37.05, в большинстве), 4:1 — Малиновский (Попов, Дерлюк, 37.39), 5:1 — Попов (Петров, Шуба, 44.35, в большинстве), 5:2 — Рядченко (Станкевич, А. Буйницкий, 52.52).

Броски: 30−31 (12−7, 13−12, 5−12).

Штраф: 10 (С.Малявко — 6, Шуба, Петров) — 8 (Достанко, Станкевич, Дадонов, Борисов).

Лучшие игроки матча: Малиновский, Смуров — Оксентюк.

Во многом определяющим стал третий период, в котором «Неман» забросил три шайбы. Причем две из них — с интервалом в 21 секунду.

В третьем периоде «Шахтер» попытался переломить игру, более чем в два раза превзошел хозяев в числе бросков в створ ворот, но смог выжать из этого только один гол.

Отметим, что авторами обеих шайб у «Шахтера» стали игроки молодежного звена — 17-летний Евгений Оксентюк и 20-летний Владислав Рядченко.

«Динамо-Молодечно» — «Юность-Минск» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) (Геращенко, 16, П. Волчек, 17, Лопачук, 44, Стефанович, 53).

«Юность» реализовала 3 из 5 удалений в составе соперника, и это стало ключевым успехом команды Михаила Захарова.

Молодечненцы проиграли «Юности» уже в четвертый раз кряду в нынешнем сезоне, сумев забросить в этих встречах всего 1 шайбу, а пропустив — 13.

Наставник динамовцев Юрий Файков после матча посетовал на проблемы с составом (травмы Лисичкина и Кучкина), а также напомнил о том, что второй бомбардир команды Гаврус на днях перешел в минское «Динамо».

«Лида» — «Металлург-Жлобин» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) (Волес, 32 — Копылец, 36, в большинстве 5 на 3, Кунцевич, 37, в большинстве 5 на 3, Черевач, 39, в большинстве).

«Металлург» проигрывал до 36-й минуты, однако затем перевернул ход событий, забросив три шайбы за 135 секунд. В этом гостям помогли сами соперники, на коротком схлопотавшие уйму штрафа — Ренат Сафин за удар клюшкой получил 5+20 минут, а следом 2+2 за игру высокоподнятой клюшкой схватил Кирилл Сачивко. Все жлобинские голы были проведены в большинстве, причем дважды «стальные волки» реализовали численный перевес в двух игроков.


Фото: hockey.by

Ближайшие матчи: 17 ноября (суббота). «Лида» — «Неман», «Динамо-Молодечно» — «Шахтер».

«Барановичи» — «Витебск» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

«Локомотив-Орша» — Беларусь-U18 — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

«Пинские ястребы» — «Могилев» — 2:7 (2:3, 0:1, 0:3).

«Химик-Новополоцк» — «Бобруйск» — 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).


Фото: hockey.by

Ближайшие матчи: 17 ноября (суббота). «Брест» — «Барановичи», «Локомотив» — «Бобруйск», «Пинские ястребы» — «Витебск», «Химик» — Беларусь U-18.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Центральный матч очередного тура хоккейной экстралиги чемпионата Беларуси прошел 15 ноября в Гродно, где "Неман" прервал 4-матчевую победную серию солигорского...
 
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