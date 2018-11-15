Более 80 патронов и две мины найдены при реконструкции в Брестской крепости

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16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" рабочие во время реконструкции моста обнаружили арсенал боеприпасов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

При проведении земляных работ утром 15 ноября были обнаружены две противотанковые мины ТМ-35. На место была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Во второй половине дня специалисты вновь выехали в Брестскую крепость. Рабочие нашли 83 патрона различных калибров. Все боеприпасы изготовлены в годы Великой Отечественной войны. Они уничтожены.

С ноября в цитадели ведется капитальный ремонт моста через реку Мухавец. Как сообщалось, саперов уже вызывали на объект 13 ноября. Тогда рабочие обнаружили учебную противотанковую мину.-0-