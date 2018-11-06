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18 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

16.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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18 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
Уважаемые труженики сельского хозяйства, работники перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с главным праздником всех аграриев — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса!

Главный результат вашего нелегкого труда — значительный вклад в социально-экономическое развитие района, в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

Чувство гордости и уважения вызывают достижения тружеников агропромышленного комплекса Шарковщинского района, которые несмотря на сложные погодные условия добиваются успехов в развитии отрасли, отдают родной земле свою любовь, профессиональные знания и заботу. В 2018 году сельскохозяйственными организациями района в полном объеме выполнен госзаказ по сдаче продовольственного зерна, пивоваренного ячменя, рапса. Выше уровня прошлого года заготовлено травяных кормов, посеяно озимых и зерновых культур.

В этот праздничный день выражаем огромную благодарность механизаторам, водителям, операторам зерносушильных комплексов, животноводам, специалистам и руководителям сельскохозяйственных организаций, работникам предприятий перерабатывающей промышленности, всем работникам агропромышленного комплекса.

Дорогие друзья! Уверены, что и в дальнейшем вы будете приумножать достигнутое, работать с полной отдачей на благо нашей малой родины.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. От всей души желаем вам новых трудовых побед, доброй погоды и обильных урожаев!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

 

Д.М.Ломако

 Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов

 

 

В.С.Шпец

 

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