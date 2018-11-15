Банкиры ожидают кредитный бум в секторе малого и среднего бизнеса в 2019 году

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«Исходя из тенденций этого года, мы прогнозируем увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году. Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил Юрий Зайцев.

Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля МСБ (малого и среднего бизнеса) в экономике должна составить 50%. На сегодня эта доля составляет примерно 26% и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.

О спросе на кредиты

В этом году в Банке Москва-Минск примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.

выручка будет расти, бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут. Следует также отметить, что на сегодня каждый третий работник занят в секторе МСП. Что это означает для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значитбудет расти, бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут. Следует также отметить, что на сегодня каждый третий работник занят в секторе МСП.

«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга. И мы ожидаем укрепление этих позиций в 2019 году», – заявил Юрий Зайцев.

О том, в какой валюте будут брать кредиты