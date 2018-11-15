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Банкиры ожидают кредитный бум в секторе малого и среднего бизнеса в 2019 году
«Исходя из тенденций этого года, мы прогнозируем увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году. Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил Юрий Зайцев.
Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля МСБ (малого и среднего бизнеса) в экономике должна составить 50%. На сегодня эта доля составляет примерно 26% и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.
О спросе на кредиты
В этом году в Банке Москва-Минск примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.
Что это означает для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значит
«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга. И мы ожидаем укрепление этих позиций в 2019 году», – заявил Юрий Зайцев.
О том, в какой валюте будут брать кредиты
Примерно 90% всех полученных кредитных заявок в 2018 году – в белорусских рублях. Эксперт предполагает, что в следующем году результат будет даже выше. Кроме того, что сильно подешевели
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В Беларуси проходит Всемирная неделя предпринимательства. С высоких трибун и в кулуарах звучат речи о важности малого и среднего бизнеса для экономики.
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