Музыкальная перезагрузка. Фееричные британцы IAMX везут в Минск новое эпатажное шоу

Британский коллектив IAMX выступит в Минске 4 февраля 2019 года: стать частью музыкального фрик-шоу и перезагрузиться можно будет на площадке Re: Public. Как раз и билеты уже поступили в продажу.



Фото: Николай Володкевич

В 2004 году, спустя два года после ухода из трип-хоп коллектива Sneaker Pimps, вокалист Крис Корнер заявил о запуске сольного проекта — неординарного и интерактивного. Главной фишкой стало полное погружение: эксперименты со светом и декорациями, фееричные костюмы, активное участие зрителей в шоу. Музыка оказалась под стать. В синглах IAMX смешались синти-поп и индитроника, трип-поп и дарк-кабаре.

В 2012 году проект IAMX был запущен на платформе PledgeMusic, созданной для прямого взаимодействия музыкантов и их фанатов. Здесь фаны поддерживают рублем новые релизы, могут покупать билеты на концерты и участвовать в краудфандинге других проектов музыкантов. С тех пор абсолютный рекорд на платформе принадлежит IAMX: первоначально обозначенную сумму удалось собрать всего за час, а итогом стали 817% от необходимого финансирования. Рекорд не побит до сих пор.

Группа культивирует разнообразие не только в форме, но и подтекстах: в их текстах можно найти рассуждения о смысле жизни, одиночестве, смерти, своем месте в мире и даже сексуальные фантазии. Ощутить полное погружение в миры, созданные Крисом Корнером, можно через клипы группы. Сам музыкант обожает фотографию и видеосъемку, поэтому часто выступает и режиссером роликов.

Вдохновение группа черпает в перемене мест: в разные этапы творчества они покоряли Лондон, Берлин, а с 2014 года обосновались в Лос-Анджелесе. По признанию Корнера, формат жизни кочевника ему нравится намного больше постоянства, потому что помогает открывать новые грани музыки. После переезда в США группа выпустила шестой альбом Metanoia. Несколько записей вошли в саундтрек к сериалу «Как избежать наказания за убийство», на счету которого премия «Эмми», три награды People’s Choice Awards, две премии Гильдии актеров США и номинация на «Золотой глобус».





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