ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыкальная перезагрузка. Фееричные британцы IAMX везут в Минск новое эпатажное шоу

16.11.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский коллектив IAMX выступит в Минске 4 февраля 2019 года: стать частью музыкального фрик-шоу и перезагрузиться можно будет на площадке Re: Public. Как раз и билеты уже поступили в продажу.


Фото: Николай Володкевич

В 2004 году, спустя два года после ухода из трип-хоп коллектива Sneaker Pimps, вокалист Крис Корнер заявил о запуске сольного проекта — неординарного и интерактивного. Главной фишкой стало полное погружение: эксперименты со светом и декорациями, фееричные костюмы, активное участие зрителей в шоу. Музыка оказалась под стать. В синглах IAMX смешались синти-поп и индитроника, трип-поп и дарк-кабаре.

В 2012 году проект IAMX был запущен на платформе PledgeMusic, созданной для прямого взаимодействия музыкантов и их фанатов. Здесь фаны поддерживают рублем новые релизы, могут покупать билеты на концерты и участвовать в краудфандинге других проектов музыкантов. С тех пор абсолютный рекорд на платформе принадлежит IAMX: первоначально обозначенную сумму удалось собрать всего за час, а итогом стали 817% от необходимого финансирования. Рекорд не побит до сих пор.

Группа культивирует разнообразие не только в форме, но и подтекстах: в их текстах можно найти рассуждения о смысле жизни, одиночестве, смерти, своем месте в мире и даже сексуальные фантазии. Ощутить полное погружение в миры, созданные Крисом Корнером, можно через клипы группы. Сам музыкант обожает фотографию и видеосъемку, поэтому часто выступает и режиссером роликов.

Вдохновение группа черпает в перемене мест: в разные этапы творчества они покоряли Лондон, Берлин, а с 2014 года обосновались в Лос-Анджелесе. По признанию Корнера, формат жизни кочевника ему нравится намного больше постоянства, потому что помогает открывать новые грани музыки. После переезда в США группа выпустила шестой альбом Metanoia. Несколько записей вошли в саундтрек к сериалу «Как избежать наказания за убийство», на счету которого премия «Эмми», три награды People’s Choice Awards, две премии Гильдии актеров США и номинация на «Золотой глобус».

Когда: 4 февраля, 20.00.

Где: .

Сколько: от 57 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Оформит ли Крис читательский билет в Национальной библиотеке? Какие подарки дарят кумиру современности белорусские фанаты? Большое интервью с лидером IAMX
Нравится альтернативная музыка? Смотри, какие концерты в этом жанре скоро будут в твоем городе
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский коллектив IAMX выступит в Минске 4 февраля 2019 года: стать частью музыкального фрик-шоу и перезагрузиться можно будет на площадке Re: Public. А билеты поступили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Случай в Госдуме: депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге-единороссу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика