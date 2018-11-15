Почему белорусские трудовые мигранты все чаще выбирают не Россию, а Польшу





И тенденция набирает обороты: в поисковиках Google и Яндекс запросы на работу в Польше опережают традиционные еще недавно поиски работы в России.

"Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше", - объясняет русская пословица. Белорусам есть отчего искать: средний заработок в стране уступает соседским (исключая Украину). И если в Польше средний заработок превышает средний белорусский втрое, то в России - только в полтора раза, пишет bbc.com .

Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года

Украина 327 долларов

Беларусь 459 долларов

Россия 646 долларов

Литва 1089 долларов

Латвия 1179 долларов

Польша 1275 долларов

Эксперты единодушны в подсчетах: на еду и одежду в своей стране белорусы тратят не меньше, а порой больше, чем в России и Евросоюзе. Дешевле обходятся только коммуналка и общественный транспорт.



За границу отправляются заработать на жилье, учебу детей, авто и прочие потребности, выходящие за рамки хлеба насущного.



Соседняя Литва со средним заработком в 927 евро зовет белорусских строителей, работников сферы услуг и логистики. Зарплату в 800 евро предложили дояркам, но, судя по откликам в прессе, предложение не вызвало энтузиазма у белорусских сельчанок.



Литва, как сообщил в интервью белорусской газете "Звязда" посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, с начала года до середины сентября выдала белорусам шесть тысяч виз, дающих право на трудоустройство.



Но число уезжающих в Польшу куда больше: 58 тыс. приглашений от польских работодателей в 2017 году. За три года, с 2014-го, число приглашений выросло в 14 раз!



Почему Польше нужны белорусские работники



Упрощенная система временного трудоустройства для белорусов в Польше действует уже десятилетие, с тех пор, как польский парламент принял в сентябре 2007 года закон о карте поляка.



Такая карта позволяет, среди прочего, легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу и заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Карту поляка, несмотря на критику белорусских властей (иметь такую карту официально запрещено, например, белорусским чиновникам) получили более 100 тысяч граждан страны.



Но только в последние годы - с картой или без нее - белорусские гастарбайтеры массово двинулись в Польшу.



Причина - доступность рабочих мест, которые ранее занимали украинцы.



Польша в свое время выдала 88% видов на жительство в ЕС украинским гражданам, и два миллиона украинцев осели в Польше. Но сейчас украинцы активно двинулись дальше на запад.



Их переманивают на работу в Словакию и Чехию, упростить трудоустройство может и Германия, утверждает Кшиштоф Ингольт, директор компании Personnel Service, занимающейся трудоустройством мигрантов в Польше.



"Это большая угроза для польской экономики. Уже сейчас нехватка кадров - 165 тысяч человек, а за ближайшие 2-3 месяца она может вырасти до 500 тысяч", - сообщил Кшиштоф Ингольт сайту texty.org.ua.