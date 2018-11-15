Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро и доллар продолжили стремительно дешеветь на старте торгов, биткойн -74.45.
Средневзвешенный курс доллара рухнул на 0,0122 рубля до 2,1100 BYN/USD. Доллар быстро дешевеет уже вторые торги подряд. Сейчас его значение находится на минимуме за 3 недели.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,3955 BYN/EUR. Евро обвалился до минимального значения за 81(!) день, а ещё всего два дня назад европейская валюта находилась на максимуме за 27 дней.
Средневзвешенный курс российского рубля подскочил ещё на 0,0129 рубля до 3,1996 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 5569.44$ (-74.45);
Bitcоin Cash/ВСС – 365.09$ (-85.25);
DigitalCash − 138.86$ (-3.57);
Еthеreum − 179.2$ (-1.52);
ZCаsh − 109.74$ (-0.29);
Monеro − 88.56$ (-3.08).