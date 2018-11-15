Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро и доллар продолжили стремительно дешеветь на старте торгов, биткойн -74.45.

Средневзвешенный курс доллара рухнул на 0,0122 рубля до 2,1100 BYN/USD. Доллар быстро дешевеет уже вторые торги подряд. Сейчас его значение находится на минимуме за 3 недели.

Средневзвешенный курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,3955 BYN/EUR. Евро обвалился до минимального значения за 81(!) день, а ещё всего два дня назад европейская валюта находилась на максимуме за 27 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля подскочил ещё на 0,0129 рубля до 3,1996 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5569.44$ (-74.45);

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