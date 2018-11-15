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Курсы валют и криптовалют на сегодня

16.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Евро и доллар продолжили стремительно дешеветь на старте торгов, биткойн -74.45.

Средневзвешенный курс доллара рухнул на 0,0122 рубля до 2,1100 BYN/USD. Доллар быстро дешевеет уже вторые торги подряд. Сейчас его значение находится на минимуме за 3 недели.

Средневзвешенный курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,3955 BYN/EUR. Евро обвалился до минимального значения за 81(!) день, а ещё всего два дня назад европейская валюта находилась на максимуме за 27 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля подскочил ещё на 0,0129 рубля до 3,1996 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 5569.44$ (-74.45);

Bitcоin Cash/ВСС – 365.09$ (-85.25);

DigitalCash − 138.86$ (-3.57);

Еthеreum − 179.2$ (-1.52);

ZCаsh − 109.74$ (-0.29);

Monеro − 88.56$ (-3.08).



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро и доллар продолжили стремительно дешеветь на старте торгов, биткойн -74.45.
 
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