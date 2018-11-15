Лукашенко ставит цель по достижению полной энергонезависимости Беларуси

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.





"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что энергетическая система Беларуси - это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики.





"Ее стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - подчеркнул он.





При этом Лукашенко отметил, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. "У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача - не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей", - заявил он.













Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.



