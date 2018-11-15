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Что ночью творилось в раздевалке сборной после победы над Люксембургом

16.11.2018 10:56 — Разное | Партизан  
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Победа над Люксембургом почти наверняка станет исторической.

Станет, если вдруг команда Игоря Криушенко не решит осчастливить Сан-Марино. Но о такой перспективе пока даже думать не хочется, а хочется радоваться. 

Собственно, пока большая часть Беларуси спала и ни о чем не подозревала, наши футболисты и радовались в далеком герцогстве. 

Радовались победе и первому месту в группе Лиги наций, радовались маячащему плей-офф и своей хорошей игре. Эмоций в раздевалке было много: Криушенко ликовал, Румас звонил, Драгун шутил и так далее.

видео: АБФФ


 
 
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Победа над Люксембургом почти наверняка станет исторической.
 
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