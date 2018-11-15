Что ночью творилось в раздевалке сборной после победы над Люксембургом

Станет, если вдруг команда Игоря Криушенко не решит осчастливить Сан-Марино. Но о такой перспективе пока даже думать не хочется, а хочется радоваться.





Собственно, пока большая часть Беларуси спала и ни о чем не подозревала, наши футболисты и радовались в далеком герцогстве.





Радовались победе и первому месту в группе Лиги наций, радовались маячащему плей-офф и своей хорошей игре. Эмоций в раздевалке было много: Криушенко ликовал, Румас звонил, Драгун шутил и так далее.





видео: АБФФ



