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Что ночью творилось в раздевалке сборной после победы над Люксембургом
Победа над Люксембургом почти наверняка станет исторической.
Станет, если вдруг команда Игоря Криушенко не решит осчастливить Сан-Марино. Но о такой перспективе пока даже думать не хочется, а хочется радоваться.
Собственно, пока большая часть Беларуси спала и ни о чем не подозревала, наши футболисты и радовались в далеком герцогстве.
Радовались победе и первому месту в группе Лиги наций, радовались маячащему плей-офф и своей хорошей игре. Эмоций в раздевалке было много: Криушенко ликовал, Румас звонил, Драгун шутил и так далее.
видео: АБФФ
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Победа над Люксембургом почти наверняка станет исторической.
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