В Грузии объявили дату второго тура президентских выборов









Это решение ЦИК Грузии принял несмотря на призыв НПО не назначать выборы в будний день, так как это, согласно мнению неправительственного сектора, осложнит находящимся за границей гражданам Грузии участие в голосовании. В самой Грузии, согласно закону, 28 ноября объявлен выходным.





В оппозиции считают, что решение ЦИКа было согласовано с председателем правящей «Грузинской Мечты» экс-премьером Бидзиной Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном правлении страной.





Соратники по партии экс-президента Михаила Саакашвили считают принятое решение политическим. Они утверждают, что его принял Иванишвили, который старается использовать все рычаги, чтобы путем манипуляций избежать неизбежного поражения своего кандидата.





В правящей партии категорически отрицают обвинения оппозиции. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился 15 ноября к оппонентам и призвал их прекратить спекуляции насчет назначенной даты второго тура.





«Дата выборов определяется законом», - заявил он.





Предыстория





В первом туре выборов президента страны, который состоялся 28 октября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, необходимых для победы. По действующей конституции, во втором туре побеждает тот, кто получит наибольшее количество голосов.





Как и предсказывали практически все социологические опросы, во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», и Григол Вашадзе, кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», в которую входит партия экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД».





В первом туре Саломе Зурабишвили получила 38,64 % голосов избирателей, а Григол Вашадзе — 37,74 %. При этом большинство голосов находящихся за пределами страны граждан Грузии было в пользу Григола Вашадзе.





Примечательно, что кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, который вышел на третье место, получив 10,97% голосов, призвал своих сторонников во втором туре поддержать Григола Вашадзе.





Новые плакаты





Как оппозиция, так и правящие силы заявляют, что уверены в победе своих кандидатов во втором туре. В то же время оппоненты властей утверждают, что в рядах «Грузинской Мечты», которая с 2012 года во всех выборах победила партию Саакашвили со значительным преимуществом, якобы царит «серьезная паника» в связи с результатами первого тура.





Оппозиция заявляет, что в правящей партии сожалеют о том, что не представили собственного кандидата и вместо этого поддержали Саломе Зурабишвили, которая не является членом «Грузинской Мечты».





В подтверждение своих утверждений оппоненты властей приводят новые предвыборные плакаты партии. Они появились на этой неделе и на них вместо изображения самой Зурабишвили помещено фото Бидзины Иванишвили.





В то же время, надпись на плакатах - «Саломе Зурабишвили», там же изображен и избирательный номер кандидата.





Тем не менее, премьер Грузии в своем комментарии для СМИ заявил, что не видит ничего удивительного в новых плакатах.





«Политическая команда "Грузинской мечты" поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили, и, естественно, каждый из нас, в том числе основатель партии Бидзина Иванишвили, активно участвует в предвыборной кампании. Здесь нет ничего удивительного», - заявил 15 ноября Мамука Бахтадзе.





Примечательно, что генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе после обнародования результатов первого тура заявил, что среди причин, по которым избиратели «Грузинской мечты» не пришли на выборы было и то, что партия не представила на президентских выборах собственного кандидата.





Предвыборное исследование





После того как из всех обнародованных до первого тура выборов социологических исследований, по итогам результатов голосования, самыми неверными оказались данные социологической компании «Психопроект», заказчиком которой была «Грузинская Мечта», ее представители воздерживаются от публикации результатов новых опросов общественного мнения.





Одновременно телекомпания «Рустави-2», которая не скрывает своих симпатий к партии Саакашвили, вновь заказала опрос общественного мнения американской компании Edison Research, чьи результаты экзит-полла по итогам первого тура были самыми точными по сравнению с опросами, проведенными другими компаниями.





В результате нового опроса проведенного Edison Research, обнародованного 14 ноября, во втором туре грузинских президентских выборов побеждает кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. С учетом полной аллокации (система распределения недостаточных ресурсов), он набрал 56% голосов определившихся со своим выбором респондентов, в то время как Зурабишвили получила поддержку 44% избирателей из той же группы.





Эти результаты не отражают политические пристрастия опрошенных, которые не дали ответа на вопрос, за кого они будут голосовать во втором туре президентских выборов (18%), а также тех, кто вообще не намерен голосовать (10%). Одновременно без аллокации, согласно опросу Edison Research, Вашадзе набрал 38% голосов, а Зурабишвили – 34%.





В «Грузинской Мечте» высказали недоверие результатам предвыборному исследованию Edison Research.





Напомним, это последние президентские выборы в Грузии, на которых победитель определяется прямым народным голосованием. Согласно новой редакции Конституции страны, которая войдет в силу после инаугурации новоизбранного главы государства, следующего президента будет избирать специальная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента, а также 150 представителей регионов и муниципальных властей.





Что касается полномочий, то, согласно новой Конституции, президент Грузии останется главой государства и главнокомандующим, но его или ее власть будет значительно ограничена в плане принятия решений. Исключение будет представлять военное положение.