"Герой дня" Станислав Драгун: "Сделал то, что и должен был. Хорошо, что попал в ворота"









- Матч разделился на две половины. Первый тайм в нашем исполнении, считаю, почти идеальный был. Доминировали, имели как минимум три момента, которые могли привести к голу. А после перерыва забили мяч — и начали чуть-чуть играть на удержание. А сборная Люксембурга стала оказывать на нас давление. Но все получилось, как надо. Поэтому все рады и довольны.





- Как оказался у чужих ворот в эпизоде с первых голом?





- Я играю "верхнего" инсайда. И моя прямая обязанность влетать туда, к чужим воротам, помогать нападающим, играть под сброс мяча. Так что сделал то, что и должен был. Хорошо, что попал в ворота.





- Забить второй мяч было труднее?





- Да любой гол забить тяжело. Первый получился, скажем так, более изящным — после паса Антона Сароки пяткой. А второй — после штрафного оказался в нужное время в нужном месте.



