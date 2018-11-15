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"Герой дня" Станислав Драгун: "Сделал то, что и должен был. Хорошо, что попал в ворота"

16.11.2018 10:37 — Разное | Партизан  
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Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в разговоре с корреспондентом pressball.by Егором Бачило после матча с командой Люксембурга (2:0) рассказал, благодаря чему ему удалось поразить ворота хозяев. Драгун в этой встрече стал автором дубля.



- Матч разделился на две половины. Первый тайм в нашем исполнении, считаю, почти идеальный был. Доминировали, имели как минимум три момента, которые могли привести к голу. А после перерыва забили мяч — и начали чуть-чуть играть на удержание. А сборная Люксембурга стала оказывать на нас давление. Но все получилось, как надо. Поэтому все рады и довольны.

- Как оказался у чужих ворот в эпизоде с первых голом?

- Я играю "верхнего" инсайда. И моя прямая обязанность влетать туда, к чужим воротам, помогать нападающим, играть под сброс мяча. Так что сделал то, что и должен был. Хорошо, что попал в ворота.

- Забить второй мяч было труднее?

- Да любой гол забить тяжело. Первый получился, скажем так, более изящным — после паса Антона Сароки пяткой. А второй — после штрафного оказался в нужное время в нужном месте.


 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун в разговоре с корреспондентом pressball.by Егором Бачило после матча с командой Люксембурга (2:0) рассказал, благодаря...
 
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