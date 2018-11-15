|
Власти предложили сотням семьей, попавшим в долгострой "Тамбаза", встречу: расскажут, чего ждать
Держателей проблемных жилищных облигаций ООО «Тамбаз» пригласили 23 ноября на встречу с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома. Ожидается, что разговор будет идти об исполнении указа № 430 — гражданам сообщат о сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций.
Как сообщается на
Ожидается, что речь пойдет об исполнении Указа № 430, которым определяется, что завершать строительство объектов будет государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначается ОАО «Стройтрест № 4».
Напомним, глава администрации Советского района Юрий Трущенко после подписания указа сообщил
Указ был подготовлен после неоднократного
В отношении бывшего генерального директора «Тамбаза» было возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, «Лев Хаютин использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО „Тамбаз“.
В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями)».
Деньги, привлеченные в строительство жилья, шли на постройку будущих офисов, торговых площадей в стилобатах, гаражей, входящих в состав комплекса, но не проданных и превратившихся в неликвид.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держателей проблемных жилищных облигаций ООО"Тамба" пригласили на встречу 23 ноября с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)