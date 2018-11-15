Держателей проблемных жилищных облигаций ООО «Тамбаз» пригласили 23 ноября на встречу с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома. Ожидается, что разговор будет идти об исполнении указа № 430 — гражданам сообщат о сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций.

Как сообщается на сайте администрации Советского района, встреча состоится 23 ноября в 18.30 в актовом зале учебного корпуса № 8 Белорусского национального технического университета (расположенного по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 12, корпус 1, 2-й этаж, остановка трамвая «ул. Дорошевича»). Мероприятие будет проходить под руководством главы администрации Советского района Минска с участием председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и представителей других государственных органов и организаций.



Фото: из личного архива дольщиков

Ожидается, что речь пойдет об исполнении Указа № 430, которым определяется, что завершать строительство объектов будет государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначается ОАО «Стройтрест № 4».

Напомним, глава администрации Советского района Юрий Трущенко после подписания указа сообщил «Минск-Новости» , что новый заказчик обследует жилые дома на предмет надежности и устойчивости конструкций, выполнит корректировку проектной документации и в максимально краткие сроки начнет строительно-монтажные работы. Также он пообещал, что в течение двух недель будет организована и проведена встреча с гражданами — владельцами жилищных облигаций, в ходе которой они будут проинформированы об условиях завершения строительства жилых домов, сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций, поручителей и залогодателей.





Указ был подготовлен после неоднократного обращения к президенту держателей облигаций ООО «Тамбаз» с просьбой помочь решить проблему со строительством домов. Они также просили городской исполнительный комитет передать долгострой государственному застройщику.

В отношении бывшего генерального директора «Тамбаза» было возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, «Лев Хаютин использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО „Тамбаз“.

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями)».

Деньги, привлеченные в строительство жилья, шли на постройку будущих офисов, торговых площадей в стилобатах, гаражей, входящих в состав комплекса, но не проданных и превратившихся в неликвид.