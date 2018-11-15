﻿ Власти предложили сотням семьей, попавшим в долгострой "Тамбаза", встречу: расскажут, чего ждать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти предложили сотням семьей, попавшим в долгострой "Тамбаза", встречу: расскажут, чего ждать

16.11.2018 11:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Держателей проблемных жилищных облигаций ООО «Тамбаз» пригласили 23 ноября на встречу с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома. Ожидается, что разговор будет идти об исполнении указа № 430 — гражданам сообщат о сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций.

Как сообщается на сайте администрации Советского района, встреча состоится 23 ноября в 18.30 в актовом зале учебного корпуса № 8 Белорусского национального технического университета (расположенного по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа, 12, корпус 1, 2-й этаж, остановка трамвая «ул. Дорошевича»). Мероприятие будет проходить под руководством главы администрации Советского района Минска с участием председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и представителей других государственных органов и организаций.


Фото: из личного архива дольщиков

Ожидается, что речь пойдет об исполнении Указа № 430, которым определяется, что завершать строительство объектов будет государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска», генеральным подрядчиком назначается ОАО «Стройтрест № 4».

Напомним, глава администрации Советского района Юрий Трущенко после подписания указа сообщил «Минск-Новости», что новый заказчик обследует жилые дома на предмет надежности и устойчивости конструкций, выполнит корректировку проектной документации и в максимально краткие сроки начнет строительно-монтажные работы. Также он пообещал, что в течение двух недель будет организована и проведена встреча с гражданами — владельцами жилищных облигаций, в ходе которой они будут проинформированы об условиях завершения строительства жилых домов, сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций, поручителей и залогодателей.


Указ был подготовлен после неоднократного обращения к президенту держателей облигаций ООО «Тамбаз» с просьбой помочь решить проблему со строительством домов. Они также просили городской исполнительный комитет передать долгострой государственному застройщику.

В отношении бывшего генерального директора «Тамбаза» было возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, «Лев Хаютин использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО „Тамбаз“.

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями)».

Деньги, привлеченные в строительство жилья, шли на постройку будущих офисов, торговых площадей в стилобатах, гаражей, входящих в состав комплекса, но не проданных и превратившихся в неликвид.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держателей проблемных жилищных облигаций ООО"Тамба" пригласили на встречу 23 ноября с руководством Советского района Минска и Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
На БелАЗе запретили мобильники в рабочее время. Работники: а так можно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика