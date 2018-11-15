Суд в Минске рассматривает дело бывших чиновников Транспортной инспекции

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска сегодня начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших чиновников Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстали пять фигурантов. Трое из них до задержания работали в Транспортной инспекции, среди них бывший заместитель начальника. Еще двое - коммерческий директор ЧУП и директор ОДО.

В зависимости от роли в содеянном их действия квалифицированы как получение взятки, дача взятки, подстрекательство или пособничество к совершению преступления.

Как сообщалось КГБ, в коррупционную схему, организованную должностными лицами Транспортной инспекции, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний. В апреле 2017 года за взятки был задержан руководитель Транспортной инспекции. В июле этого года суд Фрунзенского района Минска приговорил его к 4,5 года лишения свободы.-0-