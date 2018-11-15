На БелАЗе запретили мобильники в рабочее время. Работники: а так можно?

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Мы попросили юриста рассказать, может ли администрация предприятия ограничить использование мобильных девайсов.Таинственности добавляет то, что сам документ целиком большинство не видело, знают о сути только по просочившимся фотографиям его кусочков, а также со слов непосредственных начальников.В приказе «об усилении контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка и рациональным использованием рабочего времени» мобильникам посвящен отдельный абзац: «Предпринять все необходимые меры для исключения случаев использования на рабочих местах мобильных телефонов и прочих электронных устройств для личных нужд (вплоть до сдачи перед началом смены)».Вообще-то, эта практика изобретена не на БелАЗе. Подобные ограничения существуют на разных предприятиях и не только в Беларуси. Законно ли это? Юристобъясняет, как относиться к происходящему:— В ст. 53 Трудового кодекса регламентированы основные обязанности работника. Так, он обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым актам.Правила поведения на рабочем месте наниматель прописывает во внутреннем трудовом распорядке, иных локальных нормативных правовых актах, которые работник обязан соблюдать. В противном случае он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, что предусмотрено ст. 197 Трудового кодекса.Таким образом, правила использования в организации работником мобильного телефона при осуществлении им трудовых обязанностей можно регламентировать локальными актами и за невыполнение привлекать к дисциплинарной ответственности.Однако представляется, что введение безусловного запрета на использование мобильного телефона в рабочее время, независимо от особенностей выполнения работником трудовых функций, можно расценить как вмешательство в частную жизнь. А Конституция гарантирует право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28).Вместе с тем введение запрета правомерно и обоснованно, если разговоры по телефону напрямую мешают выполнять обязанности и создают риск наступления угрозы для жизни и здоровья других граждан, а также если это необходимо в силу требований по охране труда, представляющих собой нормативные предписания.В любом случае то, насколько в отдельно взятой организации можно ограничить либо запретить звонки по личным вопросам, зависит от специфики конкретных должностей и решения нанимателя. Он обязан в каждой ситуации разумно оценивать необходимость запрета либо ограничения.