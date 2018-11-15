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Случай в Госдуме: депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге-единороссу

16.11.2018 11:16 — Разное | UDF  
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Фото: НТВ
В этот момент в Госдуме России слушали доклад об изменениях в Бюджетный кодекс.

На заседании Госдумы РФ 15 ноября один из депутатов попытался засунуть палец в ухо коллеге — члену «Единой России» Олегу Петрову, передает esquire.ru.

Как отмечает издание «Бизнес Online», это произошло во время доклада депутата Надежды Максимовой, которая также представляет «Единую Россию». В этот момент парламентарии обсуждали изменения в Бюджетный кодекс.


Кто из депутатов так пошутил, пока неизвестно. По данным «Дождя», на этом месте должен был сидеть член «Единой России» Юрий Петров, но его кресло мог занять кто-то другой.


В октябре глава «Роснефти» Игорь Сечин подшутил над министром транспорта РФ Евгением Дитрихо, изобразив вампира с помощью импровизированных клыков из драже Tic Tac.

 
 
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В этот момент в Госдуме России слушали доклад об изменениях в Бюджетный кодекс.
 
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