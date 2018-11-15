Случай в Госдуме: депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге-единороссу

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На заседании Госдумы РФ 15 ноября один из депутатов попытался засунуть палец в ухо коллеге — члену «Единой России», передаетКак отмечает издание «Бизнес Online», это произошло во время доклада депутата, которая также представляет «Единую Россию». В этот момент парламентарии обсуждали изменения в Бюджетный кодекс.Кто из депутатов так пошутил, пока неизвестно. По данным «Дождя», на этом месте должен был сидеть член «Единой России» Юрий Петров, но его кресло мог занять кто-то другой.В октябре глава «Роснефти»подшутил над министром транспорта РФ, изобразив вампира с помощью импровизированных клыков из драже Tic Tac.