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Посвежевший глобальный Kia Sportage четвертого поколения рассекретили в мае этого года. Кроссовер получил новые бамперы, подретушированные радиаторную решетку и оптику. Во многих странах, включая и Россию, продажи рестайлинговой модели уже стартовали. А вот в Китае кросс должен появиться только в следующем году, там он зовется KX5. Причем если дореформенный «поднебесный» вариант, кроме имени, ничем не отличался от «мирового», то обновленный китайский паркетник внешне преобразился гораздо сильнее. Официальная премьера KX5 с новым дизайном состоится 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, машину уже привезли на выставку, ее снимками поделилось местное изданиеПереднюю часть предназначенного для Китая кроссовера оформили в стиле концепта Kia SP, представленного в начале 2018-го на индийском мотор-шоу: новые фары KX5 объединены с новой же решеткой. «Их» Sportage также обзавелся другими противотуманками, а у задних фонарей паркетника поменяли «начинку». Стекла SUV затонированы, так что пока неизвестно, как изменился салон. Кстати, Kia SP Concept тоже покажут в Гуанчжоу – еще один сигнал того, что серийное воплощение этого прототипа станет глобальной моделью (товарный кросс, вероятно, построят на базе Hyundai Creta).Данных о моторах обновленного Kia KX5 нет. Дореформенный паркетник в Китае предлагается с бензиновыми «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.6 мощностью 165 и 177 л.с. соответственно. Первый двигатель комплектуется шестиступенчатым «автоматом», второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Полный привод положен модели с мотором 1.6T.Для Китая KX5 собирают на местном заводе СП компаний Kia и Dongfeng. Цена дорестайлингового кросса – от 171 800 юаней (около 1 681 000 рублей по актуальному курсу). Обновление проводят на фоне обвала продаж. Так, в 2016-м в Поднебесной было реализовано 62 254 кроссовера Kia KX5, а в 2017-м – уже 20 641 экземпляр (-67%). В этом году результаты еще скромнее – 4664 проданных в январе-сентябре паркетника, что на 66% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го (13 569 единиц).Между тем в Китае с апреля текущего года еще доступен «просто» Sportage (от 119 900 юаней или 1 173 000 рублей), этот кроссовер построен на базе глобального Спортэйджа предыдущей, третьей генерации, который в Поднебесной был известен под именем Sportage R. Совокупный объем продаж нового «просто» Kia Sportage и старого Sportage R (покинул рынок совсем недавно) по итогам января-сентября 2018-го – 55 910 единиц.В России же Kia Sportage в «плюсе»: за десять месяцев 2018-го в нашей стране продано 26 812 кроссоверов (+32%). Рестайлинговый паркетник на российском рынке представлен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (184 л.с.), а также с дизелем 2.0 CRDi (185 л.с.). Базовый мотор сочетается с 6МКП или 6АКП, двигатель 2.4 работает в паре только с 6АКП, а дизель укомплектован 8АКП. Цена обновленного кроссовера – от 1 329 000 рублей. Все подробности о нашем рестайлинговом Kia Sportage – в тест-драйве Kolesa.ru.Напомним, соплатформенный Спортэйджу кроссовер Hyundai Tucson в Китае тоже обновился не так, как глобальная версия: «поднебесный» Туссан от «мирового» теперь отличается не только дизайном экстерьером, но и оформлением салона.