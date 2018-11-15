Бородавки и рак. К каким последствиям приводит вирус папилломы

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Бородавки и кондиломы

Цифры и факты

Как определить

Профилактические мероприятия

Вирус папилломы — одна из самых распространенных инфекций. Встречается у 80% людей. Передается преимущественно половым путем и проявляется как у женщин, так и у мужчин. Можно было бы ее игнорировать, т.к. внешне она похожа на косметический дефект. Но делать этого нельзя, т.к. ВПЧ легко может стать смертельно опасным. Именно этот вирус приводит к развитию такой патологии, как рак шейки матки. О том, что надо знать о данном вирусе, какие нюансы учитывать и как держать его «в узде», АиФ.ru рассказала врач-гинеколог НМХЦ им.Н.И. ПироговаВирус папилломы человека относится к ДНК-содержащим вариантам. Это значит, что он генетически более консервативен и менее изменчив. Он очень «любит» эпителий кожи, слизистые оболочки гениталий и прочих органов, например, гортани, ротовой полости и слизистой конъюнктивы. Соответственно, тут он и располагается в большинстве своем. Основной способ заражения — от человека к человеку при половых контактах. Это происходит в 65% случаев. И, к сожалению, презерватив тут не защитит. Около 40 типов вируса из сотни предпочитают селиться именно на половых путях. Как правило, в этом случае речь идет о возникновении остроконечных кондилом.Также вирус может передаваться и при бытовом контакте. Достаточно просто соприкоснуться кожей или слизистыми, например, при поцелуе, с зараженными областями. В организме ВПЧ находится после заражения всегда, но преимущественно в «спящем» состоянии.Есть такие разновидности ВПЧ, которые считаются безвредными. Например, бородавки. Также безопасными могут быть и некоторые виды кондилом. В такой ситуации чаще всего говорят о косметическом дефекте. Образование не болит, особо не увеличивается в размерах и не доставляет никаких беспокойств.Однако стоит понимать, что в определенных условиях папилломы становятся смертельно опасными. В середине семидесятых Харальд цур Хаузен, немецкий ученый, обнаружил, что женщины, страдающие раком шейки матки, в большинстве своем заражены ВПЧ. Со временем ученым удалось подтвердить эту связь и установить, что большинство случаев рака шейки матки вызваны одним из двух типов этих вирусов: ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Предупредить развитие онкологии у носителей таких типов вируса можно, но при своевременном обращении к врачу. Очень важно вовремя проходить диспансеризацию — женщинам необходимо показываться гинекологу раз в год и регулярно сдавать анализы на проверку типа вируса и его поведение в организме.Более 60% населения являются носителями папилломавируса Сегодня вирус папилломы человека распространен гораздо шире, чем раньше, и передается все чаще. И причин этому много. Так, например, молодые люди раньше начинают вступать в половую связь. Кроме того, выросло и количество партнеров у мужчин и женщин в течение жизни, да и связи не всегда бывают защищенными и безопасными. Также на более активное распространение ВПЧ оказывает влияние и несвоевременный контроль у врачей. Ведь чем раньше обнаружен вирус, тем легче его терапия. Запущенный вариант не всегда поддается эффективному лечению.Из всего многообразия типов вируса папилломы около 20 являются особо опасными, т.е. приводящими к развитию онкологии. Причем часть из них имеет высокий риск, другие низкий. Первые — это катализаторы развития опухолей. Вторые — доброкачественные образования, называющиеся зачастую предраковые состояния. Вторая группа менее опасна, но все же при определенных условиях вполне может «выстрелить» и переродиться в злокачественные образования.Стоит понимать, что при наличии ВПЧ рак не развивается мгновенно. Требуется время — от 2 до 15 лет. Этого времени при внимательном отношении к своему здоровью вполне достаточно, чтобы пройти осмотр у врача, сдать все анализы и начать терапию.Диагностика включает в себя целый список обследований, которые позволяют вовремя разглядеть вирус. В список входят:Регулярный скрининг. Раз в год посещайте гинеколога и сдавайте цитологический анализ (он входит в программу диспансеризации и скрининг ОМС)При подозрении на проблемы в области шейки матки надо сделать кольпоскопию и, возможно, провести биопсию с подозрительных участковЕсли гистологический анализ показал предраковые заболевания, то это повод задуматься о хирургическом лечении. В такой ситуации рекомендуем использовать лазер, т.к. он не оставляет рубцов на шейке маткиСегодня есть немало вариантов, как можно определить наличие вируса в организме:Кольпоскопия — это метод визуального осмотра шейки матки, стенок влагалища и вульвы при помощи специального прибора, параллельно проводится и ряд тестов, как например, проба Шиллера с обработкой шейки матки раствором Люголя, содержащего йод и раствор 3% уксусной кислоты. Такая манипуляций помогает увидеть реакцию пораженной части шейки на обработкуЦитология с шейки матки и цервикального канала (так называемый «мазок на онкоцитологию»). Сегодня используются два варианта: традиционная — на стеклах, и жидкостная. Такой анализ помогает понять, поражены ли клетки вирусом. Этот анализ обязателен к выполнению ежегодно для всех женщин, живущих половой жизньюОптико-электронная диагностика шейки матки специальным аппаратом с помощью портативного диагностического сканера. Он разработан специально для идентификации предраковых заболеваний. Метод безболезненный, эффективный, и результат получается сразу по окончании процедурыТакже можно использовать и метод ПЦР. Кроме того, существуют современные методики, позволяющие обнаружить сам вирус и даже посчитать его количество. А вот сдача крови с целью определения наличия ВПЧ не поможет. Вирус этим способом не определить.Несмотря на то, что вирус широко распространен, можно защитить себя от инфицирования. Для этого надо учитывать следующие факторы:Папилломовирус легко передается при половых контактах, поскольку требует соприкосновения кожи в области гениталий, при этом барьерные методы могут быть недостаточно надежными. Презерватив защищает от ИППП и снижает риск возникновения рака шейки матки, но не обеспечивает надежной защитыВажное влияние на распространение вируса оказывает количество половых партнеровНадежная защита от ВПЧ — моногамияВакцинация — начало конца рака шейки матки. Существуют несколько видов вакцины от ВПЧ, которые защищают от высокоонкогенных штаммов вируса.Подростки и молодые женщины могут поставить прививку против ВПЧ, пока им не исполнится 27 лет, а молодые люди должны это сделать до 22 лет.Вакцина безопасна и рекомендована ВОЗ.