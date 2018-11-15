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Жена с любовником и травили смертельно больного мужа
Рэй Уэзеролл выжил после нескольких покушений, в том числе после выстрела в лицо, фото Jim Bennett
Жена смертельного больного мужчины вступила в сговор со своим любовником и его дочерью, чтобы убить супруга. Они пытались отравить его и стреляли мужчине в лицо.
53-летний Рэй Уэзеролл выжил после нескольких покушений на его жизнь, в том числе после взрыва нагревателя воды в бассейне. Тогда он получил ожоги второй степени.
32-летняя Хейли Уэзеролл также планировала избавиться от мужа с помощью снотворных таблеток и инсулина. Присяжные в суде города Мейдстоуна в графстве Кент признали ее виновной в сговоре с целью совершения убийства.
Ее любовник, 49-лений Гленн Поллард, и его 20-летняя дочь Хезер также были признаны виновными по этой статье.
Суд заслушал показания о том, что в начале 2016 года врачи сказали Рэю Уэзероллу, что ему осталось жить всего полтора года. У него был диагностирован рак мозга, мужчина также страдает диабетом и нуждается в ежедневных инъекциях инсулина, сообщает Kent Online.
Присяжные узнали, что у Хейли был роман с Гленном Поллардом, лучшим другом ее мужа, и они планировали начать новую жизнь вместе. Прокурор Саймон Тэйлор заявил, что на жизнь Уэзеролла было совершено несколько покушений.
Суд также заслушал свидетельства о том, что Гленн Поллард в какой-то момент отказался от еще одного плана - вытолкнуть Рэя за борт во время рыбалки на лодке, принадлежащей им обоим.
29 ноября прошлого года Рэю Уэзероллу стреляли в лицо на пристани, но он выжил - пуля попала ему в правую скулу. Заговор был раскрыт только после того, как обнаружилось, что машина Хезер Поллард находилась у пристани во время стрельбы.
Судья заслушал свидетельства о том, что у Поллардов был доступ к оружию, а Гленн был зарегистрированным владельцем винтовки, из которой мог быть произведен выстрел.
До сведения суда довели, что Хезер Поллард, которую охарактеризовали как «преданную дочь», в свою очередь искала в интернете самые эффективные способы убить кого-то и не попасться при этом. Об этом полиция узнала, изучив ее телефон.
Приговор всем трем подсудимым будет вынесен во вторник, 20 ноября. Все они отрицают свою вину.
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И стреляли в лицо, и взрывали в бассейне. А он выжил и дал показания.
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