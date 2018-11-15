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"Страна все ближе к вакханалии, и тут мышь не должна проскочить"

16.11.2018 10:59 — Разное | UDF  
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Памятник милиционеру
МВД опубликовало видео извиняющегося перед милицией подростка, ударившего памятник городовому. Байнет отреагировал.

Сайт Министерства внутренних дел опубликовал видеоролик о 16-летнем учащемся минского лицея. Молодой человек на видео извиняется за то, что ударил памятник городовому:

— Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника.

По данным ведомства, 14 ноября на улице Городской Вал молодой человек из хулиганских побуждений нанес удар рукой по лицу скульптурной композиции «Минский городовой». После чего был задержан милицейским патрулем. На подростка составили административный протокол за мелкое хулиганство.

"Страна все ближе к вакханалии, и тут мышь не должна проскочить"

Новость о просящем прощения у памятник молодом человеке обсуждают в соцсетях и на форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.

"Страна все ближе к вакханалии, и тут мышь не должна проскочить"

В твиттере общественного активиста Антона Мотолько завязалась переписка между его подписчиками и страницей МВД.

В ответ на слово «позорники»

"Страна все ближе к вакханалии, и тут мышь не должна проскочить"

«Ганьба і сорам. Гэта ў Еўропе ХХІ стагоддзя ці ў Паўночнай Карэі?» — возмущается один из читателей «Нашай Нівы».

«А Шуневич не хочет извиниться за форму НКВД? Нет?» — задается вопросом другой участник обсуждения.

«Гэта прыніжэнне чалавечай годнасці», — считает третий читатель.

"Страна все ближе к вакханалии, и тут мышь не должна проскочить"


История анархиста Косинерова

В апреле 2017-го суд Московского района Минска оштрафовал анархиста Вячеслава Косинерова за то, что тот набросил веревку на скульптуру городового у здания МВД.

Прокурор просил назначить Косинерову, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Скульптуру городовому рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД установили в начале 2017-го.

— Я считаю, что это очень символичная фигура. Она олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства, — заявил глава МВД Игорь Шуневич на открытии скульптуры.

Правозащитник: нет такого наказания - публично извиняться перед скульптурой

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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МВД опубликовало видео извиняющегося перед милицией подростка, ударившего памятник городовому.
 
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