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Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем
Жасулан Абиев
По словам очевидцев, в очереди на угольном разрезе Каражыра между двумя мужчинами произошла ссора, в результате чего семейчанин получил травму головы. В управлении полиции Семея факт смерти подтвердили.
«По факту гибели 13 ноября текущего года жителя поселка Степной начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан житель Семея 1994 года рождения, который водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.
Тем временем неожиданную смерть спортсмена обсуждают пользователи социальных сетей. Как стало известно, погибший — дзюдоист Жасулан Абиев, неоднократный чемпион и призер республиканских чемпионатов и международных турниров. Спортсмен был в профессиональном спорте до 2010 года, а затем приостановил тренировки и занялся бизнесом.
Отметим, что трагический случай зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
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Трагический случай произошел 12 ноября.
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