Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем



Жасулан Абиев

Tengrinews.kz

По словам очевидцев, в очереди на угольном разрезе Каражыра между двумя мужчинами произошла ссора, в результате чего семейчанин получил травму головы. В управлении полиции Семея факт смерти подтвердили.— сообщили в полиции.Тем временем неожиданную смерть спортсмена обсуждают пользователи социальных сетей. Как стало известно, погибший — дзюдоист, неоднократный чемпион и призер республиканских чемпионатов и международных турниров. Спортсмен был в профессиональном спорте до 2010 года, а затем приостановил тренировки и занялся бизнесом.Отметим, что трагический случай зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.