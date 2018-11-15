ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем

16.11.2018 10:52 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Жасулан Абиев
В Семее убит спортсмен-дзюдоист в очереди за углем, передает корреспондент Tengrinews.kz. Трагический случай произошел 12 ноября.

По словам очевидцев, в очереди на угольном разрезе Каражыра между двумя мужчинами произошла ссора, в результате чего семейчанин получил травму головы. В управлении полиции Семея факт смерти подтвердили.

«По факту гибели 13 ноября текущего года жителя поселка Степной начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан житель Семея 1994 года рождения, который водворен в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.

Тем временем неожиданную смерть спортсмена обсуждают пользователи социальных сетей. Как стало известно, погибший — дзюдоист Жасулан Абиев, неоднократный чемпион и призер республиканских чемпионатов и международных турниров. Спортсмен был в профессиональном спорте до 2010 года, а затем приостановил тренировки и занялся бизнесом.

Отметим, что трагический случай зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагический случай произошел 12 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодые аграрии Кировщины продолжают трудовые традиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика