ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юмористы Петросян и Степаненко официально развелись

16.11.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Ольга Мышелова.

"Решением суда удовлетворено исковое заявление о расторжении брака", - сказала О.Мышелова в пятницу.

Комментариями сторон "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Минувшим летом Е.Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском о расторжении брака с Е.Петросяном и разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого, как уточнял "Интерфаксу" представитель артиста Сергей Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".

Со своей стороны, представитель артистки Елена Забралова заявляла журналистам, что размер имущества, на которое претендует ее доверительница, составляет менее 50% от всего совместно нажитого супругами состояния.

В свою очередь Е.Петросян подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по его мнению, Е.Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе" и не упомянула о нем в мотивировочной части своего заявления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Ольга Мышелова. "Решением...
 
Новости дня
Новости разные
 
Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика