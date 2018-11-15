Юмористы Петросян и Степаненко официально развелись

Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Ольга Мышелова.

"Решением суда удовлетворено исковое заявление о расторжении брака", - сказала О.Мышелова в пятницу.

Комментариями сторон "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Минувшим летом Е.Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском о расторжении брака с Е.Петросяном и разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого, как уточнял "Интерфаксу" представитель артиста Сергей Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".

Со своей стороны, представитель артистки Елена Забралова заявляла журналистам, что размер имущества, на которое претендует ее доверительница, составляет менее 50% от всего совместно нажитого супругами состояния.

В свою очередь Е.Петросян подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по его мнению, Е.Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе" и не упомянула о нем в мотивировочной части своего заявления.