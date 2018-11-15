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Лукашенко требует от правительства обеспечения полной энергетической независимости Беларуси

16.11.2018 10:38 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости обеспечения полной энергетической независимости и безопасности страны.

"Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель - стопроцентная энергетическая независимость и безопасность", - подчеркнул А.Лукашенко в пятницу на совещании по механизму совершенствования системы управления белорусской энергетикой.

Президента цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко отметил, что стабильная работа энергосистемы является одной из важнейших составляющих независимости государства. "Ее (национальной энергосистемы – ИФ) стабильность - это крайне важный элемент безопасности и независимости государства", - сказал президент.

Он напомнил, что "в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии".

Президент также сообщил, что потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте или $600 млн в год в стоимостном выражении. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. Это стало следствием модернизации энергосистемы, в которую по последние 5 лет вложено более $1 млрд инвестиций.

Между тем, глава государства подчеркивает важность принятия стратегических решений, направленных на дальнейшее повышение эффективности энергосистемы. "Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы", - сказал А.Лукашенко.

При этом, по его словам, "никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет". Президент подчеркнул, что правительство должно сконцентрироваться на  оптимизации деятельности энергосистемы, ликвидации лишних затрат, прозрачном формировании тарифов. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.

Также А.Лукашенко поручил правительству выработать план по расширению использования электроэнергии в Беларуси. "Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной отрасли, транспортной сфере, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях", - сказал глава государства.

Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована (ввод первого блока БелАЭС запланирован на середину 2019 года – ИФ).

"Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко заявил, что "впереди эра чистой энергетики". "Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления", - отметил он.

"Речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего, в промышленности", - сказал президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости обеспечения полной энергетической независимости и безопасности страны. "Правительством должен...
 
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