«Миссис Беларусь-2018» стала 31-летняя минчанка Екатерина Сакович

Финал конкурса «Миссис Беларусь–2018» состоялся в Минске. На титул претендовали 16 конкурсанток, которые были специально отобраны жюри в октябре. Организаторы искали замужних женщин не младше 18, но не старше 47 лет «с активной социальной позицией».

В результате победу в конкурсе присудили 31-летней минчанке Екатерине Сакович. Известно, что у победительницы достаточно много сфер деятельности: актриса, организатор мероприятий, журналист.

Жюри особо отметило, что девушка уверенно держалась на сцене, прекрасно говорит по-английски и представила интересный социальный проект, пишет TUT.by . Это детский театр, в котором вместе с профессиональными актерами будут играть воспитанники детских домов и школ-интернатов.

«Первой вице-миссис» стала Татьяна Ринейская. «Второй вице-миссис» признали Кристину Мащенко-Кучинскую.

Отметим, что победительницу конкурса выбирало жюри в составе ресторатора Вадима Прокопьева, супермодели Екатерины Доманьковой, дизайнера Ивана Айплатова, художника и дизайнера Владимира Цеслера, обладательницы титула «Мисс мира на коляске-2017» Александры Чичиковой и других.

Теперь Екатерина Сакович представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис мира-2019». Он состоится в январе будущего года в китайском Шэньчжене.