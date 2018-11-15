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«Миссис Беларусь-2018» стала 31-летняя минчанка Екатерина Сакович

16.11.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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«Миссис Беларусь-2018» стала 31-летняя минчанка Екатерина Сакович
Фото: Олег Киндар / TUT.by

Финал конкурса «Миссис Беларусь–2018» состоялся в Минске. На титул претендовали 16 конкурсанток, которые были специально отобраны жюри в октябре. Организаторы искали замужних женщин не младше 18, но не старше 47 лет «с активной социальной позицией».

«Миссис Беларусь-2018» стала 31-летняя минчанка Екатерина Сакович Колясочница Александра Чичикова: «Пробуйте, даже если страшно!»

В результате победу в конкурсе присудили 31-летней минчанке Екатерине Сакович. Известно, что у победительницы достаточно много сфер деятельности: актриса, организатор мероприятий, журналист.

Жюри особо отметило, что девушка уверенно держалась на сцене, прекрасно говорит по-английски и представила интересный социальный проект, пишет TUT.by. Это детский театр, в котором вместе с профессиональными актерами будут играть воспитанники детских домов и школ-интернатов.

«Первой вице-миссис» стала Татьяна Ринейская. «Второй вице-миссис» признали Кристину Мащенко-Кучинскую.

Отметим, что победительницу конкурса выбирало жюри в составе ресторатора Вадима Прокопьева, супермодели Екатерины Доманьковой, дизайнера Ивана Айплатова, художника и дизайнера Владимира Цеслера, обладательницы титула «Мисс мира на коляске-2017» Александры Чичиковой и других.

Теперь Екатерина Сакович представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис мира-2019». Он состоится в январе будущего года в китайском Шэньчжене.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь девушка представит нашу страну на международном конкурсе «Миссис мира-2019».
 
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