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"Есть еще одна игра, где нам нельзя облажаться". Веселье в раздевалке после победы над Люксембургом

16.11.2018 11:48 — Разное | Tut.by  
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После победы над Люксембургом, которая подарила белорусам надежду на выход на Евро-2020, пресс-служба АБФФ опубликовала кадры из раздевалки, где команда Игоря Криушенко радуется важной выездной виктории.

Главный тренер напоминает футболистам, что они не побеждали Люксембург в гостях уже почти 12 лет (с марта 2007-го).

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян включает громкую связь с премьер-министром и главой футбольной федерации Сергеем Румасом, который поздравляет футболистов.

Автор двух мячей в ворота Люксембурга Станислав Драгун дал волю эмоциям и слегка подурачился перед камерами, а вот полузащитник Игорь Стасевич был сдержанее.

— Эйфории нету. Мы уже начинаем радоваться победам над Люксембургом. Но такова сейчас реальность. Мы счастливы, но есть еще одна игра, в которой нам нельзя облажаться, — сказал Игорь Стасевич.

Заключительный матч групповой стадии Лиги наций сборная Беларуси проведет 18 ноября в гостях у Сан-Марино.

 
 
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Пресс-служба АБФФ опубликовала кадры из раздевалки, где команда Игоря Криушенко радуется важной выездной виктории над Люксембургом.
 
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