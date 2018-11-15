"Есть еще одна игра, где нам нельзя облажаться". Веселье в раздевалке после победы над Люксембургом

После победы над Люксембургом , которая подарила белорусам надежду на выход на Евро-2020, пресс-служба АБФФ опубликовала кадры из раздевалки, где команда Игоря Криушенко радуется важной выездной виктории.

Главный тренер напоминает футболистам, что они не побеждали Люксембург в гостях уже почти 12 лет (с марта 2007-го).

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян включает громкую связь с премьер-министром и главой футбольной федерации Сергеем Румасом, который поздравляет футболистов.

Автор двух мячей в ворота Люксембурга Станислав Драгун дал волю эмоциям и слегка подурачился перед камерами, а вот полузащитник Игорь Стасевич был сдержанее.

— Эйфории нету. Мы уже начинаем радоваться победам над Люксембургом. Но такова сейчас реальность. Мы счастливы, но есть еще одна игра, в которой нам нельзя облажаться, — сказал Игорь Стасевич.

Заключительный матч групповой стадии Лиги наций сборная Беларуси проведет 18 ноября в гостях у Сан-Марино.