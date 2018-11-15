Пролетели. Звезды «Ералаша», не сумевшие закрепить успех в кино

«Ералаш» дал путевку в жизнь многим известным людям. Именно со съемок в киножурнале свою карьеру начинали Александр Лойе, Анна Цуканова, Екатерина Вуличенко, Анастасия Задорожная, Александр Головин и многие другие. Но далеко не все юные актеры смогли занять достойное место на сцене и в кино. АиФ.ru рассказывает об участниках «Ералаша», которые либо совсем отказались от актерской профессии, либо все еще ждут своих главных ролей.

Михаил Казаков

Михаил снялся более чем в 20 сюжетах киножурнала, но сегодня поклонники этого «пухлика» из «Ералаша» с трудом узнают его на улицах: молодой человек не только повзрослел, но и очень сильно похудел. Кстати, на съемки к Борису Грачевскому в Москву Казакову приходилось приезжать из родной Твери. Но желание засветиться в кадре было таким сильным, что начинающий актер легко вставал вместе с мамой в половине пятого утра и преодолевал большое расстояние, чтобы ровно в 8:00 оказаться на съемочной площадке.

Кроме «Ералаша» Казаков успел засветиться в сериале «Папины дочки» и еще нескольких фильмах, однако уже много лет он не снимается и работает по специальности, которую получил в вузе. Михаил окончил факультет бизнеса и информационных технологий МФЮА. В Твери у него собственный бизнес. В 2011 году молодой человек женился на возлюбленной по имени Елена, вместе пара воспитывает двоих детей: дочь Викторию от первого брака девушки и общего сына Мирослава.

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Антон Колесников

Казалось, этого мальчика с выразительными глазами ждет блестящее будущее в кино, однако его имя мелькает лишь в списках актеров дубляжа зарубежных фильмов. Взять хотя бы покорившую российский прокат драму «Богемская рапсодия» о британской группе Queen и её вокалисте Фредди Меркьюри. В фильме Антон озвучивает персонажа в исполнении Дики Бо.

Поначалу актерская карьера Колесникова складывалась вполне успешно. Несмотря на сравнительно небольшой опыт съемок в «Ералаше» (парень засветился всего в 5 сериях) и отсутствие профильного образования, молодой человек то и дело появлялся в кино. Когда пришло время поступать, приехал в вуз прямо со съемочной площадки сериала «Дружная семейка». Правда, в итоге был зачислен только в Институт современного искусства на курс Владимира Комратова, который успешно окончил. Позже Антон прошел обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров по специальности «продюсер кино и телевидения», а с 2013 года и по сегодняшний день его можно увидеть на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой. Кстати, в этом году актер отметил небольшой юбилей: в ноябре ему исполнилось 35 лет.

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Велимир Русаков

Велимир родился в семье режиссера Сергея Русакова. В кино начал сниматься с 4 лет. Его первой картиной стала трагикомедия «Пустельга», которую режиссировал отец мальчика. В 2009 году Русаков окончил актерский факультет ГИТИСа, однако, по его собственному признанию, актером себя он не считает: «Я не считаю себя актером и пошел в эту профессию по той причине, что был чуть более артистичным, чем другие. По крайней мере, так казалось моим родителям. Я хотел быть рок-звездой, а института рок-звезд пока не существует». И все же музыкой молодой человек занялся еще в 5 лет, даже окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Когда подрос, он стал играть в поп-панк группе «Тёплые дни», которая через несколько лет была переименована в «The Sharon Stones». В 2013 году Велимир попробовал себя в качестве режиссера, сняв короткометражную социальную драму «Нормальная жизнь», в 2017 он был сценаристом еще одной короткометражки с Гариком Сукачевым в главной роли («Бывает»). Что касается актерской карьеры, то Велимира преимущественно можно увидеть в эпизодах.

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Николай Румянцев

Недавно все СМИ облетела печальная новость о внезапной смерти 54-летнего участника киножурнала. Увы, после «Ералаша» и съемок в двух картинах каких-то по-настоящему ярких ролей в жизни Николая не случилось. Несмотря на то, что ему хотелось развиваться в этом направлении, обстоятельства заставили его отказаться от поступления в театральный вуз. «Вернувшись из армии, я понял, что есть немного другие ценности, надо было семье помогать, и я пошел работать», — рассказывал Румянцев Андрею Малахову в программе «Сегодня вечером».

Николай был счастливо женат, воспитал двоих детей, а в 2011 году стал дедушкой: у него родилась внучка Виктория. Последние годы своей жизни он работал в сфере, которая никак не пересекалась с киноиндустрией: в компании по продаже сантехники.

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Павел Степанов

Степанов снимался в «Ералаше» с 1974 года и до 2011 включительно! В первом выпуске «Не надо волноваться» в титрах его подписали не как Павла, а как Павлика Степанова, хотя юному актеру тогда было уже 11 лет, а за счет внушительной комплекции он выглядел даже старше. Кстати, в кино мальчик попал раньше, чем его приметил Борис Грачевский. Сначала Степанов снялся в картине «Как стать мужчиной», потом — в фильме «Анискин и Фантомас», и только после этого стал практически постоянным героем киножурнала. Несмотря на регулярные съемки в эпизодах, Павел так и не получил актерского образования, сразу после школы его забрали в армию. Отслужив два года в Казахстане, молодой человек решил, что поступать в театральный вуз — это недальновидный поступок. Вместо сцены он выбрал курсы радиомастеров, однако в кино продолжил сниматься, но скорее для души, нежели для заработка и популярности. Степанов уже больше 30 лет является инженером по ремонту и обслуживанию радиоаппаратуры в «Президент-отеле».