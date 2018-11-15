В Минске презентовали еще один вариант реконструкции моста у Троицкого. Смотрите, что предложили

Сегодня в Минске прошел очередной архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе. На нем рассмотрели еще одну концепцию реконструкции моста через Свислочь на Богдановича. Читайте, что предложили и к чему пришли.





Автор концепции — архитектурный факультет БНТУ. Именно эта структура разработала проект реконструкции этого моста, которая прошла в 2004 году. Сейчас они совместно с архитектором Александром Финским предложили две концепции.

Первая — со скульптурами и светильниками по краям у парапета, а также с барельефами, олицетворяющими Немигу и Свислочь на разных сторонах моста. Вот так это выглядит:

















Вторая концепция — уже без скульптур, зато с большими историческими барельефами на конструкции моста.









Члены архитектурно-градостроительного совета отметили в первую очередь скульптуры. Большинству они понравились. Следовательно, больше их привлекла первая концепция, а замечания были следующие.

— Навесные фасады на мосту не воспринимаются. Они как занавески.

— Не очень хорошо отработано ограждение.

— Удручает массивность постаментов, на которых стоят скульптуры.

Итог подвел главный архитектор Минска Павел Лучинович. Он сказал, что в концепциях получилось так, что скульпторы идут впереди архитекторов.

— Мы занимаемся сейчас декорированием и мне вариант десятилетней давности больше нравится. Нужно идти от архитектуры, а потом заниматься декорированием, — сказал он.



Вариант БНТУ 2004 года, о котором говорит Лучинович. Тогда из-за нехватки денег его не получилось реализовать полностью.

Лучинович предложил объявит открытый конкурс на реконструкцию моста. Выходит, совет завернул предложенные сегодня концепции.

Напомним, другие концепции реконструкции этого моста рассматривали на архитектурном совете в сентябре. Но члены совета их завернули, потому что те как минимум не вписываются в стилистику моста.





Но посовещавшись, тогда решили, что одну из концепций возможно доработают и воплотят в жизнь, поскольку сейчас на это готовы давать деньги.