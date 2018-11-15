Лукашенко поручил выработать план по расширению использования электроэнергии в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства выработать четкий план по расширению направлений использования электроэнергии в различных сферах. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях", - сказал глава государства.

По его словам, этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. "Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. "Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане. "Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления", - заявил белорусский лидер.

"Это - главный вопрос, - еще раз подчеркнул глава государства, - и в первой половине будущего года запланируйте его рассмотрение",

Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. "Есть куда стремиться, понятно куда идти, - сказал он. - И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности".

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов. "Тоже тишина в правительстве . Все хотят заниматься стратегией. Так вот она и есть стратегия - начиная от Светлогорска, Добруша и заканчивая Бобруйском (речь о реализации в этих городах крупных инвестиционных проектов. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.