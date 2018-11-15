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Столинский район: "Мотоциклист-бесправник" совершил ДТП и попал в больницу

16.11.2018 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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15.11.2018 в 18:00 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60673.php

Столинский район: "Мотоциклист-бесправник" совершил ДТП и попал в больницу

По предварительной информации: 21-летний житель а.г.Рубель Столинского района, не имея водительского удостоверения управлял мотоциклом марки «ММВЗ», который не был зарегистрированный в установленном порядке. Мотоциклист двигался без мотошлема, в темное время суток, без включенного света фар, по ул.Советской д.Хотомель Столинского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60673.php

Столинский район: "Мотоциклист-бесправник" совершил ДТП и попал в больницу

Напротив дома №43 выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом «МАЗ» под управлением 55-летнего жителя г.Столин. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован в УЗ «Столинская центральная районная больница». По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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15.11.2018 в 18:00 часов в Столинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 21-летний житель а.г.Рубель Столинского района,...
 
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