Мужчина украл у пенсионера дорогую инвалидную коляску

15 ноября возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 205 УК РБ по заявлению от 18 сентября К., 1958 г.р., пенсионера, жителя города Бреста.



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Мужчина пояснил, что с 21.30 17 сентября до 12.00 18 сентября неизвестный от гаража, расположенного вблизи дома по ул. Мичурина, похитил электроприводную инвалидную коляску стоимостью 916,46 рублей.

Установлено, что кражу совершил С., 1955 г.р., жит. г. Бреста.

Похищенное изъято.