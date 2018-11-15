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Главные ценности села на Городокщине

16.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Главные ценности села – земля и люди, которые на ней трудятся. У тружеников УП  «Северный» есть немало причин для хорошего настроения: они достойно выдержали экзамен на полях и фермах и им есть, чем гордиться. Сельхозпредприятие заняло 2-е место в области в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры по уборке рапса», и 1-е место в районе по уборке зерновых. На празднике, который собрал 12 ноября тружеников предприятия в Пальминском СДК, чествовали 58 лучших хлеборобов и животноводов, 15 из них примут участие в районном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК», сегодня, 16 ноября.

Главные ценности села на Городокщине

Чествование В.Макаренко, первого «тысячника», работника городокского сельхозпредприятия, комбайнера СХУП «Северный»

Подробнее читайте в №88  от  16.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Главные ценности села – земля и люди, которые на ней трудятся. У тружеников УП  «Северный» есть немало причин для хорошего настроения: они достойно выдержали...
 
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