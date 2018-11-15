Главные ценности села на Городокщине

Главные ценности села – земля и люди, которые на ней трудятся. У тружеников УП «Северный» есть немало причин для хорошего настроения: они достойно выдержали экзамен на полях и фермах и им есть, чем гордиться. Сельхозпредприятие заняло 2-е место в области в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры по уборке рапса», и 1-е место в районе по уборке зерновых. На празднике, который собрал 12 ноября тружеников предприятия в Пальминском СДК, чествовали 58 лучших хлеборобов и животноводов, 15 из них примут участие в районном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК», сегодня, 16 ноября.

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