Трудовая победа ОАО «Птицефабрика Городок»

Одна из главных трудовых побед этого года наших аграриев — первое место ОАО «Птицефабрика Городок» в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур», озвученная со сцены областных «Дажынак». За успехом, а предприятием с 1660 га получено 3 тыс. 740 т зернобобовых культур, стоит напряженный труд администрации, агрономической и инженерной служб, механизаторов, полеводов.

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