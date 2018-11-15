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В Витебск — по объездной

16.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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С 15 ноября в Витебске закрыт для движения Полоцкий путепровод (мост над ж/д путями), через который курсируют автобусы и маршрутки, включая сообщением «Городок-Витебск-Городок».

Путепровод, обеспечивающий связи дорожной сети города в направлении Полоцка и Городка, в сентябре обследовали специалисты «БелдорНИИ» и пришли к выводу, что он находится в предаварийном состоянии. На его месте будет построен новый мост с развязкой в разных уровнях. Работы рассчитаны на четыре года. Движение  транспорта по мосту приостановлено на два года, пока не будет завершена первая очередь реконструкции путепровода. О новом расписании городского транспорта можно узнать на сайте ОАО «Витебскоблавтотранс».

  Для пригородных и междугородних маршрутов создана новая схема движения. Как сообщил директор филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» Леонид Сивицкий, автобусы из Городка в Витебск будут следовать по маршруту: «ул. Ленинградская-ул. 11-я Городокская-ул. Мичурина-ул. Мясникова-ул. Покровская», выезжая к автовокзалу у здания Витебского райисполкома. Дорога из Витебска в Городок будет проходить через ул. Покровскую, Мясникова, 11-ю Городокскую с выездом у областного военкомата на ул. Ленинградской. Схема объезда согласована с Городокским райисполкомом и ГАИ УВД облисполкома, по данной дороге разрешено ездить автобусам малой вместимости и маршрутным такси. Все автобусы из Городка в Витебск и обратно будут курсировать по обычному графику, изменений в расписании не предусмотрено. Предложения по улучшению работы транспорта можно высказать по тел.: 8 (0212) 22-80-65 (ОАО «Витебскоблавтотранс»).

Евгения САБИЦКАЯ.

В Витебск — по объездной

 
Теги: Витебск
 
 
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С 15 ноября в Витебске закрыт для движения Полоцкий путепровод (мост над ж/д путями), через который курсируют автобусы и маршрутки, включая сообщением...
 
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