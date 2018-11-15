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В автосервисах Гродно некому работать: всех специалистов "вымывает" армия или заграница

16.11.2018 12:26 — Разное | Tut.by  
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Автосервисы Гродно столкнулись с серьезной проблемой — невозможно найти работников, сообщает autogrodno.by.


Фото: Юлия Альгерчик

В редакцию «АвтоГродно» в октябре обратилось сразу семь компаний с просьбой о помощи в поиске сотрудников. Журналисты портала разместили объявление, которое увидело почти 25 тысяч человек, в основном мужчин, но в результате получили лишь несколько звонков. Что же происходит на рынке труда? Неужели все свободные молодые люди действительно уехали на заработки в Польшу, Германию, США и т. д?

— Уже в прошлом году мы почувствовали отток трудоспособного населения, когда планировали расширить свой штат, — рассказал директор одного из автосервисов. — Но в этом году вопрос стал особенно остро. Теперь получается, что, если раньше я мог расстаться с мастером, который позволял себе лишнее, сейчас приходится мириться. Я понимаю, что другого на его место не найти.

А ищут автосервисы не только слесарей и специалистов по шиномонтажу, но и администраторов, которым, казалось бы, не нужны глубокие знания по устройству автомобилей.

— Моего автослесаря, которого я интенсивно обучал с весны, на днях забрали в армию. Я понимаю, что через полтора года он не вернется ко мне работать, — говорит Олег, директор СТО «ОК авто». — Одновременно с лета искал ему напарника, а сейчас уже и специалиста вместо него, но кадров вообще нет. Точнее, иногда кто-то приходил, демонстрировал огромные амбиции, а на деле не хотел работать и обучаться новому. Поэтому мы до сих пор в поисках. Настроение такое: проработать зиму самостоятельно, а весной взять на обучение выпускников «7 училища». Но, опять же, и их заберет армия.

— Шесть месяцев ищу специалиста на шиномонтаж. Звонков по объявлениям почти нет. Когда звонят, говорят сразу про деньги, но работать в этой сфере не умеют, обучаться не хотят, а когда понимают, что шиномонтаж — это тяжелая работа, разговор заканчивается. До реального обсуждения зарплаты диалог даже не доходит. Хотя хороший специалист у нас бы и хорошо зарабатывал, да даже человек, готовый трудиться и обучаться, — описывает ситуацию Евгений, руководитель сервиса «АБ-Тренд».

— С лета не могу подобрать себе администратора, который бы помогал вести дела, общаться с клиентами. После объявления на «АвтоГродно» было два звонка, но меня тогда на месте не было, и желающих просили перезвонить буквально через час. Ни один из них не перезвонил, — говорит Денис, руководитель станции «СтартерОК».

Не менее сложная ситуация в смежных областях — в сфере продажи автомобилей.

— Мы с лета ищем специалиста по продаже автомобилей в нашем салоне, — говорит руководитель «Park Haus» Александр. — Все это время наши объявления о вакансии размещены в интернете. Работа заключается в непрерывном общении с потенциальными покупателями. Иными словами работать нужно, чем не очень хотят заниматься большинство соискателей. Усердно работая, у нас можно зарабатывать не менее тысячи рублей, но даже это не спасает.

Складывается ощущение, что предприимчивые и активные молодые люди действительно уехали из Гродно. Большой удачей считается, когда на сервис возвращается сотрудник, который попробовал себя за границей и решил вернуться.

 
Теги: Гродно
 
 
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Автосервисы Гродно столкнулись с серьезной проблемой - невозможно найти работников.
 
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Mlife
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Вороновская газета
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