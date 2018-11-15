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Минутка позитива: как выглядят самые розовые здания мира и чехольчик для финского коттеджа
Строгие эстеты, когда видят коттедж в розовой штукатурке, кривятся: мол, моветон это, примитив и безвкусица. Но розовый поднимает настроение и далеко не всегда безвкусен. Эта подборка розовых домов и замков со всего мира — в подтверждение этой мысли.
В США розовый очень популярен. Посмотрите — он в сочетании с белым очень мил.
Этот дом построен под Нью-Йорком.
А этот чудесный дом в викторианском стиле — гостиница, и тоже в США.
Дом Барби находится в Калифорнии. Он жилой. Есть еще один домик, который как снаружи, так и внутри отделан в точности как дом из мультфильма про Барби. Естественно, туда пускают экскурсии.
Дом Hello Kitty построили в Тайване — он заодно и отель. Внутри все стилистически выверено и розово. Семьи с маленькими девочками — основные постояльцы этого «игрушечного» отеля.
Но розовым может быть не только фасад. Может быть и чехол для фасада. Польская художница Олек (Olek) создала такой.
Розовый смело используют во всем мире. Вот, например, современная и элитная вилла в Португалии.
А это домик в Англии
Розовый дворец в Бангладеш.
Розовый — небесный цвет. Это розовая церковь в Мексике.
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И не только домик Барби.
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