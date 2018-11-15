Минутка позитива: как выглядят самые розовые здания мира и чехольчик для финского коттеджа

Строгие эстеты, когда видят коттедж в розовой штукатурке, кривятся: мол, моветон это, примитив и безвкусица. Но розовый поднимает настроение и далеко не всегда безвкусен. Эта подборка розовых домов и замков со всего мира — в подтверждение этой мысли.

В США розовый очень популярен. Посмотрите — он в сочетании с белым очень мил.



Фото сайта mebelitto.com

Этот дом построен под Нью-Йорком.



Фото сайта mebelitto.com

А этот чудесный дом в викторианском стиле — гостиница, и тоже в США.



Фото сайта delawaresports.org

Дом Барби находится в Калифорнии. Он жилой. Есть еще один домик, который как снаружи, так и внутри отделан в точности как дом из мультфильма про Барби. Естественно, туда пускают экскурсии.



Фото сайта youfact.tv

Дом Hello Kitty построили в Тайване — он заодно и отель. Внутри все стилистически выверено и розово. Семьи с маленькими девочками — основные постояльцы этого «игрушечного» отеля.



Фото сайта youfact.tv

Но розовым может быть не только фасад. Может быть и чехол для фасада. Польская художница Олек (Olek) создала такой.



Фото сайта bigpicture.com.ua

Олек обвязала 100-летний пригородный домик в Кераве (Финляндия), покрыв все строение орнаментами.



Фото сайта bigpicture.com.ua

Розовый смело используют во всем мире. Вот, например, современная и элитная вилла в Португалии.



Фото сайта cestmontruc.com

А это домик в Англии



Фото сайта skonahem.com

Розовый дворец в Бангладеш.



Фото rizhaya3186 для Yandex.ru

Розовый — небесный цвет. Это розовая церковь в Мексике.



Фото сайта pinterest.com