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Минутка позитива: как выглядят самые розовые здания мира и чехольчик для финского коттеджа

16.11.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Строгие эстеты, когда видят коттедж в розовой штукатурке, кривятся: мол, моветон это, примитив и безвкусица. Но розовый поднимает настроение и далеко не всегда безвкусен. Эта подборка розовых домов и замков со всего мира — в подтверждение этой мысли.

В США розовый очень популярен. Посмотрите — он в сочетании с белым очень мил.


Фото сайта mebelitto.com

Этот дом построен под Нью-Йорком.


Фото сайта mebelitto.com

А этот чудесный дом в викторианском стиле — гостиница, и тоже в США.


Фото сайта delawaresports.org

Дом Барби находится в Калифорнии. Он жилой. Есть еще один домик, который как снаружи, так и внутри отделан в точности как дом из мультфильма про Барби. Естественно, туда пускают экскурсии.


Фото сайта youfact.tv

Дом Hello Kitty построили в Тайване — он заодно и отель. Внутри все стилистически выверено и розово. Семьи с маленькими девочками — основные постояльцы этого «игрушечного» отеля.


Фото сайта youfact.tv

Но розовым может быть не только фасад. Может быть и чехол для фасада. Польская художница Олек (Olek) создала такой.


Фото сайта bigpicture.com.ua

Олек обвязала 100-летний пригородный домик в Кераве (Финляндия), покрыв все строение орнаментами.


Фото сайта bigpicture.com.ua

Розовый смело используют во всем мире. Вот, например, современная и элитная вилла в Португалии.


Фото сайта cestmontruc.com

А это домик в Англии


Фото сайта skonahem.com

Розовый дворец в Бангладеш.


Фото rizhaya3186 для Yandex.ru

Розовый — небесный цвет. Это розовая церковь в Мексике.


Фото сайта pinterest.com
 
 
Ссылка на источник 38
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